MATO GROSSO
Polícia Militar prende homem que agrediu esposa e filho em Paranatinga
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 25 anos, suspeito de lesão corporal motivado por violência doméstica, na madrugada desta sexta-feira (21.11), em Paranatinga. O suspeito foi preso em flagrante após agredir a esposa e o próprio filho.
A equipe policial foi acionada pela vítima, que denunciou que estava sendo agredida pelo seu marido. Os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram a mulher em frente da residência com o filho.
Em relato à PM, o casal chegou em casa após uma festa de aniversário, e o suspeito apresentou um comportamento agressivo e começou a agredir fisicamente a mulher com enforcamento e tapas no rosto, além de proferir ofensas com xingamentos, derrubá-la no chão e jogar pedras nela e no filho. A mulher ressaltou aos policiais que frequentemente sofre agressões do suspeito.
Durante as buscas, os militares localizaram o agressor no quintal da residência e realizaram a abordagem. Questionado sobre a agressão, o homem não se pronunciou. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no Rio Sucuri
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na tarde de quinta-feira (20.11), o corpo de um jovem que havia se afogado no Rio Sucuri, na altura da Passagem da Conceição, em Várzea Grande.
A equipe do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1° BBM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta das 14h20. Conforme relato da solicitante, o jovem entrou no rio, submergiu e não voltou mais à superfície.
Ao chegar ao local, a equipe de mergulhadores realizou varredura subaquática técnica e localizou a vítima. O corpo foi retirado da água e entregue às autoridades competentes para os demais procedimentos legais.
O Corpo de Bombeiros reforça a importância de redobrar os cuidados em áreas de banho, sobretudo em locais com grande profundidade e presença de correntezas. Para aumentar a segurança dos banhistas, a corporação preparou uma série de recomendações essenciais:
Confira as orientações – Corpo de Bombeiros reforça cuidados para evitar acidentes aquáticos durante lazer
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio ocorrido em VG
O autor do homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (20.11), em Várzea Grande, foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá. O suspeito, de 52 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio.
A prisão ocorreu após a equipe da DHPP de Cuiabá ser acionada para fazer a liberação de corpo no Pronto Socorro de Várzea Grande, da vítima um homem de 44 anos.
Durante atendimento da ocorrência os policiais civis foram informados que o autor do crime também se encontrava na unidade de saúde, quando foi detido em flagrante.
De acordo com o delegado da DHPP, Rogério Gomes, o suspeito teria recebido em sua conta bancária um Pix no valor de R$ 950 realizado pela vítima por engano.
A vítima procurou o estabelecimento comercial do suspeito para pedir a devolução do dinheiro. Mas o suspeito devolveu apenas parte do valor, alegando que o banco havia descontado parte dos valores em decorrência de uma dívida.
O suspeito então pediu mais prazo à vítima para conseguir o dinheiro. Porém a vítima já inconformada compareceu no bar do suspeito junto com outras três pessoas, e passou a exigir a devolução do dinheiro.
Após iniciar uma agressão entre os envolvidos, o suspeito pegou uma faca golpeou a vítima. Em seguida o dono do bar que fica no bairro Capela Piçarrão, e que também estava ferido, foi socorrido e levado para o Pronto Socorro de Várzea Grande.
Ao ser interrogado, o autor alegou ter agido para se defender das agressões iniciadas pela vítima acompanhada das outras três pessoas.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para as providências cabíveis e autuado em flagrante pelo crime homicídio. O autuado será apresentado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.
“As investigações prosseguem, de modo a coletar mais informações, e identificar e ouvir testemunhas objetivando ao completo esclarecimento do fato e suas circunstâncias”, destacou o delegado Rogério Gomes.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no Rio Sucuri
Paciente com sepse será indenizado após negativa de atendimento
Como parte das ações do Brasil na COP 30, Ministério da Saúde lança Plano Mercúrio
Procurador do MPT elogia Cuiabá por incentivar combate ao trabalho infantil nas escolas
Secretaria da Mulher e Núcleo da Primeira-dama impulsionam o empreendedorismo feminino
Segurança
Polícia Militar prende homem que agrediu esposa e filho em Paranatinga
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 25 anos, suspeito de lesão corporal motivado por violência doméstica,...
Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio ocorrido em VG
O autor do homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (20.11), em Várzea Grande, foi preso pela Polícia Civil, por meio...
PRF prende dois homens e apreende mercúrio e 250 litros de diesel durante fiscalização na BR-174B, em Pontes e Lacerda (MT)
O Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta semana, duas ações distintas durante comando de fiscalização...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Cantora sinopense representa estado de Mato Grosso em concurso musical nacional
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeito recebe em Cuiabá maquinários para Agricultura Familiar de Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Copa Pasinha CDL de Futsal chega a sua terceira semana de jogos; veja programação
-
CIDADES4 dias atrás
Programa Habitacional Nossa Casa: começam preparativos para pré-lançamento de mais 3 residenciais
-
Saúde6 dias atrás
Carretas do Agora Tem Especialistas atendem mais de 9 mil pacientes do SUS no país e devolvem a visão para 720 pessoas em Ribeirão Preto
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Adolescente obtém guarda compartilhada após anos vivendo com avós em área rural de Confresa
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde alerta para a conscientização sobre a resistência aos antimicrobianos
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral celebra trajetória e legado do juiz Edson Reis