Polícia Militar prende homem revólver e munições em Vila Bela da Santíssima Trindade

Policiais militares do município de Vila Bela da Santíssima Trindade prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (26.5). Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver de calibre .38 e 16 munições intactas.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais estavam nas proximidades da Gleba Quilombo em trabalho de patrulhamento e abordaram um veículo Fiat Strada, ocupado por um homem.

Ao se aproximarem do carro, os policiais notaram o nervosismo do motorista. Já na abordagem e verificação do veículo, a equipe encontrou um revólver carregado com seis munições e uma cartela fechada contendo mais 10 munições para o armamento.

Além disso, quatro celulares, um rádio comunicador e uma porção de maconha foram localizados dentro do veículo.

Questionado sobre o material, o suspeito não apresentou documentação sobre porte da arma. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT