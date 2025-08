Polícia Militar prende jovem suspeito de envolvimento em execução em Sorriso

Policiais militares do município de Indiavaí prenderam, na tarde desta segunda-feira (4.8), dois homens, de 19 e 34 anos, suspeitos de furtar oito armas de fogo e três mil munições, na zona rural da cidade. Na ação, todo o material furtado no dia anterior foi recuperado pela PM.

Na denúncia do crime, a equipe policial foi acionada pela vítima, de 60 anos, que encontrou a sua casa com as portas e o cofre arrombados. O homem relatou que suas armas e munições haviam sido levadas e que possui registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).

Durante diligências em busca dos autores, os policiais receberam denúncia de populares informando que dois homens estavam agindo de forma suspeita em uma motocicleta na região. Os militares intensificaram o patrulhamento e abordaram um homem, que demonstrou bastante nervosismo com a presença da PM.

Durante a abordagem, o homem confessou à PM que participou do furto. Ele afirmou que presta serviços para a vítima e que, com a ajuda de outro suspeito, cometeu o crime. De acordo com o relato, ele repassou informações sobre o local ao comparsa e monitorou os passos da vítima, que participava de uma cavalgada na cidade de Araputanga, no momento do crime.

Ainda durante a ação, a equipe flagrou um homem com as características do segundo suspeito, pilotando uma motocicleta. Ao avistar a viatura policial, o suspeito fugiu. Os policiais iniciaram a perseguição e, em determinado momento, o homem abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi contido. Em relato à PM, ele também confirmou a participação no crime.

Os policiais recuperaram uma pistola, duas carabinas e cinco espingardas, além de três mil munições de diversos calibres. Com os suspeitos, foram apreendidos R$ 100,00 em dinheiro, dois celulares e onze facas.

Foi constatado ainda que um dos suspeitos possui passagens criminais por porte ilegal de arma de fogo, crimes ambientais, lesão corporal, injúria e direção perigosa.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à delegacia, junto com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT