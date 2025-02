Polícia Militar prende membros de facção criminosa e apreende drogas

Policiais militares do 9º Comando Regional prenderam dois homens, de 18 e 21 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas, em Carlinda. Com os suspeitos, foram encontradas 18 porções de maconha, 23 porções de cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 925.

Em patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, no último sábado (8.2), a equipe flagrou um homem em atitude suspeita, na Avenida Mato Grosso. Na abordagem, os policiais do 8º Batalhão encontraram quatro invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína.

O suspeito afirmou trabalhar para um homem, que é membro de facção criminosa na cidade, e informou ter mais entorpecentes em uma residência, no bairro Boa Vista. Os policiais se deslocaram até o endereço informado.

No local, a equipe localizou o homem e um adolescente. Em buscas pelo imóvel, foram encontradas uma quantia em dinheiro, proveniente da venda da mercadoria e mais uma quantidade de pasta base de cocaína, além de diversas embalagens para embalo e um soco inglês.

Ainda na ação, o adolescente confessou à equipe que possuía mais drogas em sua residência. Os policiais se deslocaram até o endereço do menor e localizaram uma sacola com várias porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: Governo MT – MT