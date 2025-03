Polícia Militar prende membros de facção e apreende 100 porções de drogas

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam cinco homens e apreenderam uma adolescente, de 17, por tráfico ilícito de drogas, nesta quarta-feira (12.3), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram recolhidos duas porções de pasta base, dois tabletes e 43 porções de maconha e 53 porções de cocaína.

Durante patrulhamento, a equipe flagrou dois homens em atitude suspeita no bairro Jardim Glória I. Ao ver a viatura policial, os suspeitos fugiram entrando em um lava jato. Apenas um deles foi localizado no estabelecimento.

Na abordagem, foram encontradas cinco porções de cocaína. O homem afirmou que vendia a droga a mando do proprietário do lava jato, que mora nos fundos do estabelecimento. A equipe entrou no local e encontrou mais 15 porções de substância análoga a cocaína. O proprietário da residência não foi encontrado.

Ainda no local, o suspeito informou o endereço da esposa do seu chefe, no bairro Figueirinha. A equipe se deslocou até o endereço e localizou a adolescente, que revelou ter entregado uma certa quantidade de drogas ao seu esposo, mas que ele estaria em uma região de chácara no Parque das Águas. Os policiais foram ao novo endereço informado e flagraram alguns homens, que tentaram fugir ao ver a viatura.

Na abordagem, com um dos suspeitos, foi localizada uma mochila contendo dois pedaços de substância análoga a pasta base de cocaína, além de material para embalo da droga. Ele afirmou que o local serve como ponto de encontro de uma facção criminosa e ressaltou que ele possuía uma pistola calibre 9mm na residência de sua mãe.

A equipe se deslocou até o bairro São Benedito, porém foi encontrada apenas duas munições de calibre 9mm. Indagado sobre a arma de fogo, o suspeito relatou que levou a pistola para o seu apartamento, no Parque Ohara. Os militares foram até o apartamento e encontraram somente outras duas munições do mesmo calibre.

Outros dois suspeitos detidos informaram possuir mais entorpecentes e um dinheiro proveniente do crime, em suas residências, respectivamente. A equipe checou, mas nada foi encontrado.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza*

Fonte: Governo MT – MT