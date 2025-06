Polícia Militar prende membros de quadrilha por tráfico de drogas

Policiais militares da 3ª Companhia Independente desarticularam uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas, no bairro Jardim Peruche, em São José dos Quatro Marcos (a 310 km de Cuiabá), na noite desta quinta-feira (5.6).

Entre os detidos, estão três homens, de 21, 23 e 30 anos, e um adolescente de 16. Todos possuem passagens criminais por tráfico de entorpecentes, além de lesão corporal, direção perigosa e ameaça.

Durante o desdobramento da Operação Tolerância Zero, os policiais militares realizavam o patrulhamento tático na região, quando receberam uma denúncia de que um motociclista, estaria em atitude suspeita, na Rua Rui Barbosa.

Em rondas, as equipes flagraram o homem, que tentou fugir, mas foi detido em seguida, em frente a uma residência. Ele relatou que foi até o local para adquirir entorpecentes. Um dos integrantes da quadrilha avistou os policiais militares e também tentou correr pelos fundos do imóvel, mas foi alcançado e também detido.

No interior da casa, outros dois suspeitos foram flagrados e detidos. Ao todo, foram apreendidos dez porções de pasta base de cocaína, três de maconha, cinco aparelhos celulares, uma munição calibre .22 e uma luneta para arma de fogo.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT