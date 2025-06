Polícia Militar prende motorista suspeito por roubo em Cuiabá

Equipes militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam, na noite de quinta-feira (26.6), um veículo clonado e um simulacro de arma de fogo, após uma ocorrência de roubo, no bairro Residencial Maria de Lourdes, em Cuiabá. Na ação, um dos suspeitos, de 46 anos, foi preso em flagrante. Ele possuí dois mandados de prisão em aberto por homicídio e roubo.

Os policiais militares receberam denúncia de um roubo no local. Conforme informações, três suspeitos obtiveram apoio de um condutor de um veículo, modelo VW Polo prata, para chegaram até a casa. As equipes intensificaram o policiamento e flagraram o motorista transitando na região da Avenida das Torres com Avenida dos Trabalhadores, sendo abordado em seguida.

Questionado sobre a denúncia, o suspeito relatou que foi contratado para levá-los até a casa alvo da ação criminosa. Em seguida, o trio entrou em contato novamente para buscá-los em uma região de mata, no momento em que foi abordado pelos militares da Força Tática.

Os policiais identificaram que o carro possuía sinais de adulteração, como diferença das placas dianteira e traseira. Além disso, o homem se apresentou com nome falso e foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo.

O suspeito confessou que conhecia um dos integrantes e que residia no bairro Jardim Eldorado. Os policiais militares se deslocaram até o endereço e flagraram o proprietário do imóvel. No entanto, o homem fugiu pulando o muro da casa, não sendo localizado até o momento.

Em buscas pela residência, as equipes localizaram um simulacro de arma de fogo tipo pistola, duas munições deflagradas e R$ 350 em espécie. Em contato com a vítima, o homem, de 48 anos, relatou que foi rendido pelos suspeitos, porém se apossou de uma faca e os homens fugiram do local, levando dois celulares, quatro relógios um par de aliança e R$ 110. O suspeito abordado e o material apreendido foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT