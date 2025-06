Polícia Militar prende mulher por tráfico e apreende drogas em Torixoréu

Policiais militares do 6º Comando Regional prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (3.6), em Cáceres. O suspeito foi detido em flagrante pela PM com uma pistola de calibre .9mm carregada com 11 munições.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes policiais se deslocaram até as entradas na cidade, na BR-070, após receberem denúncias sobre um veículo Corsa Classic de cor branca que estaria trazendo armas de fogo.

Segundo as informações, os objetos seriam utilizados por membros de uma facção criminosa para atacar e cometer homicídios contra integrantes de facções rivais, no município.

Os policiais militares montaram barreiras e conseguiram localizar o veículo, com as mesmas características informadas, no bairro Santo Antônio. Na abordagem e revista pessoal ao condutor do carro, nada de ilícito foi encontrado. Já em verificação ao veículo, os militares localizaram uma pistola e um carregador contendo 11 munições intactas.

Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT