Polícia Militar prende mulher suspeita de abandonar filha recém-nascida em sacola em Cuiabá

O trabalho de policiamento intensivo da Polícia Militar de Mato Grosso resultou no aumento de 44% no número de apreensões de entorpecentes em Cuiabá, no ano de 2025. Entre janeiro e março de 2025, foram retirados de circulação de 408 quilos de drogas, quantidade maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos 284 quilos.

Os dados foram divulgados pela Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística (Spoe) da PMMT e são do 1º Comando Regional, responsável pelo policiamento que atua na Capital mato-grossense.

No mesmo período, somente em Cuiabá, a Polícia Militar registrou mais de 1,1 mil boletins de ocorrências. Destes, cerca de 200 relacionados ao crime de tráfico de drogas. As ações resultaram na condução de 590 suspeitos para a delegacia e na prisão de 128 foragidos da Justiça por outros crimes.

O comandante do 1º Comando Regional, coronel Paulo César da Silva, destaca que o crescimento das ações policiais e de segurança em Cuiabá segue a implantação do Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado, desde novembro do ano passado, intensificando as ações da Polícia Militar, na Capital.

“Temos orgulho de estarmos à frente da Capital do nosso Estado e conseguir trazer mais segurança para os moradores e turistas que circulam diariamente pela nossa cidade. A Polícia Militar em Cuiabá, assim como em todo o Estado, está voltada para a tolerância zero a todo tipo de crime, fazendo operações diárias, e em contato com a população, no atendimento rápido de denúncias, para mantermos uma Capital segura para todos”, ressalta o coronel Paulo César.

As equipes policiais da Capital registraram 260 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), registrados para ocorrências de menor potencial e que agilizam o trabalho e a mobilidade das equipes policiais de serviço. Além disso, retiraram de circulação 24 armas de fogo e recuperaram 57 veículos com queixas de roubos e furtos.

Para o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, os investimentos na área da Segurança Pública, realizados pelo Governo do Estado, também ajudam a efetivar as ações de combate ao crime, em Cuiabá.

“Aqui em Cuiabá, vivemos a transformação da realidade, com a modernização das estruturas físicas de nossas unidades, além de todo o investimento em armamentos, equipamentos e frota moderna feito pelo nosso governador Mauro Mendes. Isso tem sido excelente para que nossos policiais possam ter a segurança e qualidade para realizarem suas ações de serviço aqui na Capital. Manter a segurança e reduzir a criminalidade aqui é apenas um incentivo e reforço do compromisso que queremos manter em todo o Estado”, completa o coronel Fernando.

Em Cuiabá, a Polícia Militar de Mato Grosso conta com cinco batalhões e mais de 10 companhias e bases de segurança, em todas as regiões da cidade, incluindo a sede da Força Tática e Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio), responsável pelo patrulhamento em duas rodas. Ainda na Capital, estão localizadas a sede do Comando-Geral da PMMT e dos batalhões dedicados às unidades especializadas, que atendem todo o Estado.

Fonte: PM MT – MT