Polícia Militar prende quadrilha por furtos e roubo com reféns em Canarana

Equipes da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam quatro homens na madrugada desta terça-feira (13.5), em Canarana, suspeitos por roubos, furtos e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, os policiais militares apreenderam três armas de fogo tipo carabina, 420 munições de calibres diversos, um veículo Ford e duas lunetas.

Após três ocorrências de furtos e roubo nos dias anteriores, entre elas uma com pessoas mantidas reféns, policiais militares intensificaram o policiamento em busca dos criminosos. Na madrugada desta terça-feira, as equipes receberam diversas denúncias de disparos de arma de fogo nas imediações do córrego conhecido como Ferrugem.

Em rondas pela região, as equipes flagraram um dos integrantes da quadrilha. Questionado sobre a nova denúncia, ele apontou a localização dos outros suspeitos e das armas em uma residência na região.

Durante abordagem, os policiais militares se deslocaram ao local informado, realizaram abordagem e prisão de outros integrantes da quadrilha. Na casa, os policiais encontraram três armas de fogo tipo carabina e 420 munições de calibres diversos. Os detidos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT