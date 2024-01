Polícia Militar prende quadrilha, recupera veículos roubados e apreende armas, drogas e munições

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam, na madrugada desta sexta-feira (26.01), dois homens e uma mulher, e apreenderam um adolescente de 15 anos, suspeitos de formação de quadrilha, roubo, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa, no município de Sorriso.

Na ação, os militares recuperaram dois veículos, sendo um Onix e um Corolla, com queixas de roubo. Além disso, apreenderam um revólver, uma espingarda de pressão, 15 porções de pasta base de cocaína, maconha, entre outros pertences.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro Jardim Primavera quando identificaram quatro homens em atitude suspeita, em um veículo Onix.

Assim que o motorista percebeu aproximação dos policiais, fugiu em alta velocidade, pela contramão da pista, realizando manobras em zig-zag, a fim de despistar as equipes. No trajeto, um dos suspeitos dispensou duas sacolas contendo diversas porções de substâncias análogas à maconha e uma balança de precisão.

Já no bairro Bela Vista, com apoio dos policiais da Força Tática, as equipes abordaram a quadrilha e encontraram, durante busca pessoal, porções de maconha, cocaína e um revólver com três munições intactas. Os policiais identificaram que o veículo Onix possui registro de roubo em Cuiabá e estava com as placas adulteradas.

À PM, a quadrilha confessou o roubo a uma residência em Lucas do Rio Verde, em que levaram um veículo Corolla e outros pertences da vítima. O carro estaria estacionado na Rua Celeste, próximo Avenida Santa Maria, com a parte frontal e roda danificadas.

Os suspeitos confessaram ser integrantes de uma organização criminosa e que tinham objetivo de roubar uma arma de fogo, dinheiro e, posteriormente, executar a vítima. No entanto, a vítima não estava na residência.

A quadrilha, os veículos recuperados e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.