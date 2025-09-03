Polícia Militar prende quadrilha suspeita por roubo, recupera veículo e apreende armas de fogo

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta terça-feira (2.9), dois homens e três mulheres, suspeitos por roubo e porte ilegal de arma de fogo, em Várzea Grande. Na ação, as equipes recuperaram um veículo Toyota Corola prata, apreenderam um Fox, duas armas de fogo e munições. Os militares contaram com apoio do Ciopaer, 25ª Cia PM, 4º Batalhão e a Rotam.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 11 horas, os militares receberam informações sobre o roubo do veículo, em uma loja de roupas, na Avenida Governador Júlio Campos. Na ocasião, três homens, armados, renderam as vítimas e fugiram em seguida. Imagens de câmeras de segurança da região identificaram que um outro Corola, preto, prestava apoio à ação criminosa.

Diante da denúncia, as equipes intensificaram o policiamento e localizaram o automóvel preto sendo conduzido por uma das suspeitas, no bairro Parque do Lago. Em busca veicular, foi encontrado em baixo do banco do motorista, um revólver calibre .32, com seis munições.

A suspeita confessou que levou o trio do bairro Novo Mundo até o local do crime. Com apoio das demais unidades da Polícia Militar, as equipes se deslocaram até o endereço de origem e encontraram no imóvel, a placa de um veículo Fox, seis munições e outras bolsas contendo roupas da vítima.

Posteriormente, os policiais militares receberam novas informações de que um veículo Fox foi visto transitando na Rodovia dos Imigrantes. O condutor do carro, ao perceber aproximação dos policiais, fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial.

Durante o trajeto, o motorista parou com o veículo e fugiu a pé, para uma região de mata. Neste momento, outras três pessoas que estavam no carro foram detidas pelos policiais militares. As equipes realizaram um cerco na região de mata e localizaram o suspeito, portando um revólver.

Ele era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, no entanto, o equipamento estava desligado. Além disso, os policiais identificaram que ele possui dois mandados de prisão em aberto. A quadrilha foi conduzida à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT