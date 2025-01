Polícia Militar prende seis membros de facção e apreende arma de fogo em Cáceres

Policiais militares do 22º Batalhão prenderam, na noite desta quarta-feira (22.1), um homem, de 23 anos, com 32 porções de maconha e cocaína, durante uma abordagem em Peixoto do Azevedo. Os militares identificaram que ele seria integrante de uma facção criminosa e possui diversas passagens criminais por ameaça, tráfico e uso ilícito de drogas, desobediência e vias de fato.

Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, os militares receberam informações de que o suspeito teria saído do município de Alta Floresta e estaria comercializando drogas em Peixoto de Azevedo, em um veículo HB 20, preto.

Em certo momento, as equipes identificaram um veículo com as mesmas características apresentadas na denúncia, em frente a uma residência na Rua Anápolis. O suspeito, ao perceber aproximação dos policiais, correu para dentro do imóvel, na tentativa de fugir da abordagem.

Ao ser detido e questionado sobre a prática criminosa, o homem relatou aos policiais militares que havia algumas porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, em um dos quartos e no interior do carro.

Os militares realizaram buscas nos locais indicados e flagraram, além das porções, um tablete e meio de cocaína e embalagens para armazenamento dos ilícitos. O material apreendido e o suspeito preso em flagrante foram encaminhados à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT