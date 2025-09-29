Polícia Militar prende suspeito de abusar sexualmente de meninas em Sorriso

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam um homem de 28 anos, na noite deste domingo (28.9), suspeito de abusar sexualmente de crianças, em Sorriso (a 369 km de Cuiabá). Uma das vítimas, de 8 anos, alegou que foi ameaçada de morte caso contasse aos pais.

Os policiais militares foram acionados pelo pai da vítima. O homem relatou que participava de uma confraternização na casa de amigos, acompanhado da esposa e da filha. Ele ressaltou que, em determinado momento, a vítima se reuniu com outras duas meninas, de 4 e 10 anos, e foram até a casa de uma vizinha.

As meninas contaram que foram convidadas pelo denunciado para assistirem a um filme. Na casa, o suspeito retirou as roupas das meninas e começou a beliscá-las nas partes íntimas e nas pernas, sob ameaça de morte caso denunciassem aos pais. As vítimas conseguiram fugir da casa e relataram a situação aos responsáveis.

A mãe da menina de 8 anos identificou que suas roupas íntimas apresentavam manchas de sangue, bem como nas partes íntimas e lesões nas pernas. A menor contou que o suspeito teria feito as mesmas coisas com as demais vítimas. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Diante dos fatos, os policiais militares se deslocaram até a casa do suspeito. Ele estava com dois sobrinhos, de idades não reveladas, pois a genitora das crianças teria saído. Ele não souber informar sua localidade.

Os militares acionaram uma equipe do Conselho Tutelar, que ficou responsável pelas crianças. O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT