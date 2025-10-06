Polícia Militar prende suspeito de estuprar enteada de 9 anos em matagal

Policiais militares do 16º Batalhão prenderam em flagrante, um homem, de 31 anos, suspeito de estuprar a enteada, de 9 anos, na manhã desta segunda-feira (6.10), no município de Água Boa (634 km de Cuiabá). A mãe da vítima encontrou marcas de sangue em suas partes íntimas.

Os policiais militares receberam denúncia de que havia uma mulher gritando socorro, em uma residência, no bairro Tropical. No local, os militares encontraram a menina chorando e em estado de choque. A mulher relatou que a filha teria sido estuprada pelo suspeito, com quem convive há cerca de dois anos.

A mãe da vítima contou que nos últimas dias percebeu uma série de comportamentos estranhos do namorado com a criança, por exemplo, sendo excessivamente amoroso e carinhoso com ela. Conforme a testemunha, como de costume, o homem saia pela manhã para deixar a enteada na escola.

Após algum tempo, o homem retornou para a casa com a vítima, que foi direto para o banheiro e se trancou. Desconfiada, a mãe da criança bateu constantemente na porta para que ela abrisse. A menina, então, saiu constrangida e com marcas de sangue na região íntima.

Ao questionar o suspeito, o homem confessou que levou a menor para uma região de mata, no bairro Guarujá, e a abusou sexualmente da criança ainda dentro do carro. Diante dos fatos, a testemunha passou a gritar dentro de casa e acionou a Polícia Militar.

As equipes encontraram marcas de sangue dentro do quarto da vítima e no banheiro da residência. O suspeito foi encontrado trancado em um dos cômodos, sendo abordado e detido em seguida. Ele foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT