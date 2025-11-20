Polícia Militar prende suspeito de tentativa de homicídio com arma de fogo

Policiais militares do 20º Batalhão prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (20.11), um homem suspeito de tentativa de homicídio em uma conveniência de um posto de combustível, no município de Juína (745 km de Cuiabá). A vítima sofreu três disparos de arma de fogo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Por volta das 3h30, as equipes foram informadas sobre uma briga generalizada no estabelecimento comercial e de que havia um homem baleado no local. O suspeito, de 21 anos, estava contido por testemunhas. Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre .38 e duas munições intactas.

A vítima, de 35 anos, apresentava três disparos de arma de fogo, sendo um na perna e outros dois no abdômen. O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

À PM, o suspeito relatou que possui antigas desavenças com a vítima, relacionadas a envolvimento amoroso passado e questões financeiras. Ele ainda ponderou que havia sido ameaçado pelo homem, foi até a sua casa e buscou a arma de fogo.

Ao retornar à conveniência teria se envolvido em uma nova discussão, momento em que realizou três disparos. O denunciado apresentava um corte na testa devido à luta corporal. O indivíduo também foi levado à UPA, e posteriormente, conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

