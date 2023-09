Polícia Militar prende suspeito e recupera mais dois veículos roubados de lava jato

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem de 18 anos pelos crimes de roubo e adulteração de veículo, na noite deste sábado (16.09), em Várzea Grande. Durante a ocorrência, a PM recuperou dois veículos que teriam sido roubados de um lava jato em Cuiabá, com a participação do suspeito preso.

Em rondas na região central de Várzea Grande, a equipe do 4º BPM se deparou com um veículo Mercedes preto transitando em alta velocidade. Os policiais identificaram que o automóvel teria as mesmas características do carro roubado de um lava jato, em Cuiabá, no dia 12 de setembro. Na ação, a PM prendeu em flagrante cinco suspeitos e recuperou outros dois veículos.

Após breve acompanhamento, o suspeito abandonou a Mercedes e tentou fugir por uma região de mata, sendo detido pelos policiais. O homem confessou que o veículo seria um dos carros roubados do lava jato e que também teria participado do crime.

O suspeito ainda afirmou que outros dois carros estavam escondidos nas proximidades da BR-070, em Nossa Senhora do Livramento, onde estaria um outro suspeito.

As equipes policiais solicitaram reforços e foram até o local indicado, onde conseguiram localizar um Honda Civic preto. O carro já estava sem as placas e aparentava estar sendo desmanchado. Os militares realizaram buscas na região, mas não encontraram suspeitos.

Diante da situação, o homem detido em Várzea Grande recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes para registro da ocorrência. Os dois veículos também foram para o local, onde foi realizado contato com os proprietários para fazerem a recuperação dos automóveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

