Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra amigo após discussão

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (30.1), por tentativa de homicídio contra um amigo, de 34 anos, em uma casa em Alto Boa Vista. A vítima teria sofrido ameaça por parte do suspeito que utilizou uma faca e um pedaço de madeira, após uma discussão.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pela vítima, que relatou que teria abrigado o amigo por uma noite em sua residência.

Em um certo momento, o suspeito teria iniciado uma discussão devido a uma mala de roupas e, durante a briga, deu três pauladas na vítima. O homem ainda pegou uma faca e partiu para cima do amigo.

A vítima tentou se defender e sofreu um corte em uma das mãos. Os policiais militares socorreram à vítima até uma unidade de saúde para atendimento médico.

Diante das características do suspeito, os policiais intensificaram as buscas pelo município. O homem foi localizado próximo à garagem municipal.

Questionado sobre a denúncia, o suspeito confessou à polícia ser o autor da tentativa de homicídio e das agressões contra a vítima. O denunciado ainda indicou o local em que deixou a faca utilizada no crime.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT