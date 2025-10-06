SEGURANÇA
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra irmãos em Porto Esperidião
Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 47 anos, suspeito de tentativa de homicídio e de ameaça, na noite deste domingo (5.10), no município de Porto Esperidião (a 323 km de Cuiabá). Ele tentou esfaquear dois irmãos. Um deles foi atingido no braço.
Por volta das 23 horas, os policiais militares foram informados de que havia um homem em frente a um supermercado, extremamente exaltado, violento e proferindo diversas ameaças às pessoas com uma faca em mãos.
Após a denúncia, os policiais se deslocaram até o estabelecimento comercial e se depararam com testemunhas gritando e pedindo por socorro, entre elas, um homem de 28 anos, que foi esfaqueado no braço direito.
Aos policiais militares, a vítima relatou que foi defender o irmão, de 26 anos, de uma tentativa de homicídio praticada pelo suspeito. Na ocasião, ele foi atingido no braço. As equipes socorreram o homem e o levaram a uma unidade de saúde para atendimento médico.
Os policiais militares saíram em busca do suspeito, mas o homem não havia sido localizado. Posteriormente, os policiais foram informados pela equipe médica de que o autor da facada estava na unidade de saúde bebendo água.
Rapidamente, os militares se deslocaram ao local, identificaram e abordaram o suspeito. Ele ainda portava uma faca. As vítimas relataram que novamente foram ameaçadas de morte pelo suspeito. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de neta e de outras crianças da família
Um avô, investigado por abusar sexualmente da própria neta e de outras crianças da família teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (6.10), após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos de Criança e do Adolescente (Deddica).
O homem, de 59 anos, estava com o mandado de prisão preventiva decretado pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá pelo crime de estupro de vulnerável na forma majorada.
As investigações iniciaram em abril deste ano, após a vítima, atualmente com 13 anos de idade, escrever uma carta para os pais, relatando os abusos praticados pelo avô. Segundo as informações, os fatos que ocorriam de forma reiterada, iniciaram em 2021, quando a menor tinha apenas 8 anos de idade. A irmã mais velha da vítima também sofreu com os abusos praticados pelo avô quando menor de idade.
Para garantir que não seria descoberto, o suspeito ameaçava a vítima, dizendo que se o pai dela descobrisse, o mataria e consequentemente seria preso pelo crime.
O inquérito policial instaurado na Deddica identificou cinco vítimas do suspeito, todas com menos de 13 anos de idade e do núcleo familiar do investigado, configurando crime de estupro de vulnerável na forma majorada em razão da continuidade delitiva.
Diante dos fatos, foi representado pelo mandado preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido na manhã desta segunda-feira (06), pelos policiais da Deddica, em seu local de trabalho, em Várzea Grande.
Após ter o mandado de prisão cumprido, ele foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar conduz dois homens por lesão corporal em briga familiar em Colniza
Policiais militares prenderam dois homens, de 18 e 23 anos, por lesão corporal, na madrugada desta segunda-feira (6.10), em Colniza. Durante uma briga familiar, o suspeito ao agredir a namorada com um empurrão e tentativa de enforcamento, foi surpreendido pelo filho da vítima, que desferiu socos em seu rosto.
A equipe policial da 11ª Companhia Independente foi acionada por uma funcionária do Hospital Municipal André Maggi relatando que um homem deu entrada no atendimento com hematomas na face e olhos inchados, após ser agredido. Os policiais se deslocaram até o hospital para verificar os fatos.
Ao chegar na unidade, o homem relatou à PM que estava deitado com a namorada e foi surpreendido com o filho dela exigindo a chave do portão. Em seguida, iniciaram uma discussão resultando nas agressões.
Os militares iniciaram as buscas pelo suspeito e o localizou com sua mãe em sua residência. Questionado sobre a agressão, a mulher informou que a discussão iniciou por conta da chave da garagem que estava com o namorado e que o mesmo não quis entregá-la. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão, onde foi agredida por ele com um empurrão e tentativa de enforcamento.
De acordo com as informações da vítima, ela ainda ressalta que o homem ingeriu ingeriu bebida alcoólica e tem um comportamento agressivo, além de praticar autoagressão. E confirma que no momento que estava sendo agredida, seu filho tentou defendê-la, desferindo socos no rosto do suspeito. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
*Sob supervisão Wellyngton Souza
Fonte: PM MT – MT
Plataforma é condenada a indenizar vítima de invasão de conta no Instagram
Mutirão indígena no Xingu faz revisão para seção eleitoral na Aldeia Sapezal, em Querência
Dr. João propõe criação de condomínios populares adaptados para idosos em Mato Grosso
Com o retorno dos eventos estaduais, Sinop reforça seu protagonismo no esporte regional
CGE abre inscrições para o II Encontro Mato-grossense de Controle Interno
Segurança
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra irmãos em Porto Esperidião
Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 47 anos, suspeito de tentativa de homicídio e de ameaça, na...
Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de neta e de outras crianças da família
Um avô, investigado por abusar sexualmente da própria neta e de outras crianças da família teve o mandado de prisão...
Polícia Militar conduz dois homens por lesão corporal em briga familiar em Colniza
Policiais militares prenderam dois homens, de 18 e 23 anos, por lesão corporal, na madrugada desta segunda-feira (6.10), em Colniza....
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
Brasil6 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
-
CIDADES7 dias atrás
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Mutirão Eleitoral acontece neste sábado (27), no distrito do Coxipó do Ouro
-
Brasil4 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
Brasil4 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração