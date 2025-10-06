Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra irmãos em Porto Esperidião

Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 47 anos, suspeito de tentativa de homicídio e de ameaça, na noite deste domingo (5.10), no município de Porto Esperidião (a 323 km de Cuiabá). Ele tentou esfaquear dois irmãos. Um deles foi atingido no braço.

Por volta das 23 horas, os policiais militares foram informados de que havia um homem em frente a um supermercado, extremamente exaltado, violento e proferindo diversas ameaças às pessoas com uma faca em mãos.

Após a denúncia, os policiais se deslocaram até o estabelecimento comercial e se depararam com testemunhas gritando e pedindo por socorro, entre elas, um homem de 28 anos, que foi esfaqueado no braço direito.

Aos policiais militares, a vítima relatou que foi defender o irmão, de 26 anos, de uma tentativa de homicídio praticada pelo suspeito. Na ocasião, ele foi atingido no braço. As equipes socorreram o homem e o levaram a uma unidade de saúde para atendimento médico.

Os policiais militares saíram em busca do suspeito, mas o homem não havia sido localizado. Posteriormente, os policiais foram informados pela equipe médica de que o autor da facada estava na unidade de saúde bebendo água.

Rapidamente, os militares se deslocaram ao local, identificaram e abordaram o suspeito. Ele ainda portava uma faca. As vítimas relataram que novamente foram ameaçadas de morte pelo suspeito. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT