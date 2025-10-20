Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (19.10), um homem, de 25 anos, suspeito por tentativa de homicídio, no bairro Jardim Veneza, em Sinop (480 km de Cuiabá). A vítima, de 29 anos, ressaltou ainda que a filha do casal, de 13 anos, também foi agredida ao tentar defendê-la.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 22 horas, as equipes foram acionadas para se deslocaram até o local para atenderem a uma situação de violência doméstica. O homem havia sido contido por um vizinho supostamente armado.

Aos policiais militares, a mulher contou que, sem motivo aparente, foi enforcada pelo companheiro e ameaçada de morte. Na ocasião, a filha do casal, de 13 anos, ao tentar proteger a mãe, foi empurrada e arremessada ao chão.

A vítima relembrou que em situações anteriores, o homem falava que pisaria em sua garganta para poder matá-la. Assim que os policiais militares chegaram na residência, identificaram e abordaram o suspeito, que tentou resistir à prisão.

Além disso, as equipes também realizaram buscas na casa da testemunha, no entanto, não localizaram nenhuma arma de fogo. Outras duas filhas do casal, sendo uma bebê de 3 meses e uma criança de 10 anos, ficaram aos cuidados de um responsável. Ambos envolvidos na ocorrência foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT