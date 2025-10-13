SEGURANÇA
Polícia Militar prende suspeito que arremessou esposa de carro em movimento em Cuiabá
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, na madrugada desta segunda-feira (13.10), um homem de 54 anos, suspeito de tentativa de feminicídio, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. A vítima, de 47 anos, foi agredida e arremessada de um veículo em movimento, o que causou diversas lesões pelo corpo.
O crime ocorreu na noite deste domingo (12.10), no bairro Ribeirão do Lipa. Os policiais militares receberam informações de que uma mulher teria dado entrada no Hospital Municipal de Cuiabá com diversas lesões pelo corpo.
Em conversa com a vítima, ela relatou ter sido agredida pelo marido. Durante a discussão, foi arremessada do carro em que estavam, ainda em movimento. A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo. A mulher ressaltou que o homem é proprietário de uma funilaria localizada no bairro Morada do Ouro e que estava em um carro modelo Ford Fiesta, de cor preta.
Os policiais militares identificaram que o suspeito era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, mas não estava utilizando o equipamento. A mulher ficou internada na unidade de saúde.
Diante dos fatos, os militares saíram em busca do suspeito e reforçaram o policiamento na região. O homem foi localizado no estabelecimento comercial e conduzido à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil realiza operação em combate à pesca predatória em Canarana
A Polícia Civil deflagrou, na tarde deste domingo (13.10), a Operação Rede Rompida para combater a pesca predatória em Canarana. A ação foi conduzida pela Delegacia do município e contou com a instalação de barreiras policiais ao longo da MT-110.
A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização ambiental, com foco no combate à pesca e ao transporte ilegal de pescados durante o período proibitivo de pesca, a Piracema, que ocorre de 1º de outubro de 2025 a 31 de janeiro de 2026.
Durante as abordagens realizadas no trecho rural da rodovia, as equipes policiais constataram que um dos condutores fiscalizados transportava pescado em desacordo com a legislação vigente.
Os peixes, 13 da espécie tucunaré e um traíra, todos fora da medida, foram apreendidos e o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.
De acordo com o delegado de Canarana, Digo Jobane Neto, a Operação Rede Rompida integra um conjunto de ações estratégicas voltadas à preservação dos recursos naturais e ao enfrentamento da pesca predatória na região.
“Além do caráter repressivo, as barreiras também têm cunho preventivo e educativo, orientando a população sobre as restrições da Piracema e a importância da preservação ambiental”, afirmou o delegado.
Jobane frisou, ainda, que as equipes policiais continuarão realizando ações fiscalizatórias durante todo o período de defeso da piracema e alertou que a pesca irregular configura crime ambiental, sujeito a sanções penais e administrativas.
O nome da operação, Rede Rompida, foi escolhido devido ao objetivo de interromper a pesca ilegal em Canarana, preservando assim os rios, a vida e o meio ambiente.
Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do telefone 197.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Apreensões de drogas em 2025 geram prejuízo de R$ 574 milhões às facções criminosas
As forças de segurança de Mato Grosso geraram um prejuízo estimado em R$ 574 milhões às facções criminosas com a apreensão de cerca de 36 toneladas de entorpecentes entre janeiro e setembro de 2025. De acordo com dados consolidados pela Superintendência do Observatório de Segurança Pública, neste período foram apreendidas 15,4 toneladas de maconha, 13,3 toneladas de cocaína e 7,9 toneladas de pasta base.
No mesmo período de 2024, o total de drogas apreendido foi de 26 toneladas, o que representa um aumento de 41% nas apreensões em 2025. No ano passado, as operações resultaram em um prejuízo de R$ 441 milhões às facções criminosas.
As ações contaram com a participação da Polícia Militar, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Judiciária Civil, além de operações integradas com forças federais e agências de inteligência.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, ressaltou que as apreensões de drogas realizadas pelas forças policiais representam um prejuízo direto na estrutura financeira das facções criminosas.
“Sabemos que o tráfico de drogas é uma das principais fontes de arrecadação desses grupos. Ao intensificarmos a repressão e retirarmos grandes quantidades de entorpecentes de circulação, estamos enfraquecendo essas facções e comprometendo sua capacidade de atuação”, afirmou o secretário.
Roveri destacou ainda que os resultados expressivos são reflexos dos investimentos contínuos do Governo do Estado na segurança pública.
“O aumento nas apreensões é consequência do fortalecimento das forças de segurança, que hoje contam com equipamentos modernos, viaturas novas e tecnologia avançada. Tudo isso nos permite oferecer uma resposta à altura das facções criminosas e garantir mais segurança para a população mato-grossense”, completou.
Balanço
Desde 2019, as apreensões de drogas vêm crescendo no estado. Naquele ano, foram retiradas de circulação 12,2 toneladas, passando para 18 toneladas em 2020. Em 2021, o número saltou para 31,2 toneladas, seguido por 31,8 em 2022; 26,2 em 2023 e 41,2 toneladas em 2024.
Fonte: PM MT – MT
