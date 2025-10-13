Polícia Militar prende suspeito que arremessou esposa de carro em movimento em Cuiabá

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, na madrugada desta segunda-feira (13.10), um homem de 54 anos, suspeito de tentativa de feminicídio, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. A vítima, de 47 anos, foi agredida e arremessada de um veículo em movimento, o que causou diversas lesões pelo corpo.

O crime ocorreu na noite deste domingo (12.10), no bairro Ribeirão do Lipa. Os policiais militares receberam informações de que uma mulher teria dado entrada no Hospital Municipal de Cuiabá com diversas lesões pelo corpo.

Em conversa com a vítima, ela relatou ter sido agredida pelo marido. Durante a discussão, foi arremessada do carro em que estavam, ainda em movimento. A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo. A mulher ressaltou que o homem é proprietário de uma funilaria localizada no bairro Morada do Ouro e que estava em um carro modelo Ford Fiesta, de cor preta.

Os policiais militares identificaram que o suspeito era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, mas não estava utilizando o equipamento. A mulher ficou internada na unidade de saúde.

Diante dos fatos, os militares saíram em busca do suspeito e reforçaram o policiamento na região. O homem foi localizado no estabelecimento comercial e conduzido à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

