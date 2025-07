Polícia Militar prende três faccionados e apreende 45 porções de cocaína

As Forças de Segurança registraram uma redução de 26% em crimes de roubos e de 9% em ocorrências de furtos, de janeiro a maio deste ano, em comparação com o ano interior, na região central de Cuiabá. Em 2025, foram registrados 349 furtos e 39 roubos, enquanto que, no ano de 2024, foram contabilizados 382 furtos e 53 roubos. Os dados foram disponibilizados, nesta quarta-feira (2.7), pela Superintendência do Observatório de Segurança Pública (SROP).

O comandante do 1º Comando Regional, coronel Paulo César da Silva, afirmou que essa redução significativa é reflexo de um trabalho integrado da Polícia Militar, por meio da 21ª Companhia Independente localizada no Centro, com apoio dos demais batalhões e unidades especializadas da instituição, que diuturnamente realizam o trabalho de policiamento tático, preventivo e ostensivo, por toda área central e bairros adjacentes.



“O resultado apresentado é reflexo de uma Polícia Militar fortemente atuante em uma das maiores áreas e com grande fluxo de circulação de pessoas diariamente. A região central é um grande polo econômico da Capital. Além de ser um dos nossos cartões postais históricos que representa a identidade e a cultura da cidade. A Polícia Militar, junto dos demais órgãos de segurança, Estadual e Municipal, está sempre presente garantindo a segurança e ordem pública na região”.

Na última semana, a Polícia Militar deflagrou a Operação Centro Seguro, para redobrar o policiamento tático, ostensivo e preventivo, além de coibir ações criminosas. A ação integra o Programa Tolerância Zero do Governo do Estado. Ao todo, foram empregados mais de 300 policiais militares, do 1º e 2º Comandos Regionais, em 63 viaturas. A Operação Centro Seguro acontecerá até o próximo dia 5 de julho. Atualmente, toda a área central é monitorada com mais de 800 câmeras do Programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública.



Durante este período, estão sendo realizadas ações preventivas, como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, com o objetivo de garantir a ordem pública e combater crimes de roubo, furto e outras práticas criminosas. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco, reforçou que a Operação Centro Seguro só é possível devido aos importantes investimentos do Governo do Estado à Segurança Pública.

“O governador Mauro Mendes criou o Programa Tolerância Zero para que as Forças de Segurança combatam as facções criminosas em todo o Estado. A Polícia Militar de Mato Grosso atua, de forma simultânea, nos 142 municípios, por meio dos 15 Comandos Regionais, e esse trabalho só é uma realidade devido aos importantes investimentos do Governo do Estado, como a entrega de viaturas, armamentos e equipamentos de segurança. Além da convocação de novos policiais militares. Mato Grosso vive uma realidade completamente diferente do que foi há alguns anos. Nosso Estado é exemplo de um Brasil que dá certo”, declarou coronel Fernando.

A Operação Centro Seguro conta com policiamento montado por parte da Cavalaria da Polícia Militar, Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), Força Tática e Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Fonte: PM MT – MT