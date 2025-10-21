Polícia Militar prende três faccionados suspeitos por homicídio e apreende submetralhadora e revólver

Equipes do 6º Comando Regional da Polícia Militar prenderam três homens faccionados suspeitos de participação no homicídio que vitimou Anderson Aparecido da Silva, de 43 anos, morto com requintes de crueldade, na noite desta segunda-feira (20.10), em Cáceres. Na ação, foram apreendidas uma submetralhadora, um revólver e munições.

A dupla foi localizada após a PM receber denúncias sobre dois homens que estavam sob posse de arma de fogo, na cidade de Cáceres. Os policiais se deslocaram ao endereço informado e encontraram os dois homens entrando em um veículo Voyage branco, que rapidamente foram abordados.

Nada de ilícito foi encontrado nas revistas feitas. Já o motorista do carro afirmou que teria recebido uma quantia para levar os dois homens até Cuiabá e que recebeu o valor por meio de uma transferência via pix, em nome de um terceiro homem.

Diante da suspeita, o motorista foi liberado e a PM retornou até a residência com os dois homens. Os militares fizeram buscas no local e encontraram uma submetralhadora, um coldre, uma capa balística, um coturno e uma máscara.

Um dos suspeitos afirmou que teria deixado uma arma de fogo em um segundo endereço, para onde os policiais deslocaram e encontraram o revólver de calibre .38 carregado com seis munições. Em depoimento, a dupla afirmou que residia em Cuiabá e que seria integrante de uma facção criminosa. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia para registro da ocorrência.

Ao chegarem com a dupla na delegacia, as forças policiais receberam novas informações de que os homens detidos teriam participado de um homicídio ocorrido momentos antes. Segundo os dados coletados pelas forças policiais, os criminosos marcaram um encontro com a vítima, que é membro de uma facção rival, para a compra de drogas.

No local marcado, Anderson foi sequestrado pelos criminosos e levado até uma residência, onde foi morto com requintes de crueldade, com partes de seu corpo esquartejadas pelos faccionados. As equipes policiais foram ao endereço do crime e confirmaram os fatos, localizando os restos mortais da vítima.

Ainda foi identificado que um veículo Uno teria participado do crime. Os policiais verificaram que o carro estava em direção a cidade de Porto Estrela e acionou a PM da cidade, que fez diligências e localizou o carro, ocupado por um homem. Na abordagem, o suspeito confessou o crime e confirmou todas as informações levantadas pela PM.

Diante dos fatos, os três faccionados receberam voz de prisão em flagrante. Sendo dois deles conduzidos para a delegacia de Cáceres, com o armamento apreendido, e o terceiro suspeito encaminhado para a delegacia de Barra do Bugres para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT