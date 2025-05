Polícia Militar prende três homens e recupera três caminhões furtados em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam três homens, com idades entre 32 e 39 anos, pelo crime de receptação, na tarde de sábado (10.5), em Rondonópolis. Na ação, três caminhões do tipo trator cavalo furtsdos foram recuperados.

A equipe policial foi acionada devido um desacordo comercial em uma empresa de locação de veículos, onde foi constatado um registro de furto de caminhões no dia 6 deste mês, no bairro Cachoeirinha.

Após buscas realizadas, os militares localizaram as carretas com as mesmas características informadas, dentro de uma empresa de transportes.

Na abordagem, três homens informaram ser motoristas da empresa. A vítima, que é gerente da empresa de locação de veículos, compareceu no local e identificou os caminhões, sendo os mesmos locados na data do furto.

Na ação, foi constatado que os rastreadores dos veículos foram removidos após a locação. Os suspeitos revelaram terem cometido o ato.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. Os caminhões recuperados foram removidos do local por uma empresa de guincho e ficaram a disposição para recuperação dos proprietários.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT