Polícia Militar prende três homens suspeitos de estupro de vulnerável em Rosário Oeste

A Polícia Militar prendeu três homens, com idades entre 43 e 61 anos, por estupro de vulnerável, na noite deste sábado (13.9), em Rosário Oeste. Os suspeitos foram presos em flagrante ao cometerem o crime contra uma criança, de cinco anos de idade.

A equipe policial foi acionada pela prima da vítima, que relatou que a criança estava abalada psicologicamente após dois homens a colocarem à força em um veículo e a levarem para uma residência na mesma rua da casa em que mora com os avós.

De imediato, a equipe policial chegou ao local. De acordo com o relato da criança, um dos homens havia tomado banho e permanecia apenas de toalha, enquanto outro consumia bebida alcoólica e tentou obrigá-la a comer uma melancia com uma substância branca.

Os policiais se deslocaram até a residência dos suspeitos e localizaram um dos homens nu, que apresentou resistência à abordagem. Em buscas pelo local, foram encontrados um pedaço de melancia e cinco pacotes de salgadinhos.

Questionado sobre a situação envolvendo o menor, o homem relatou que invadiu a casa em busca das irmãs da vítima e, como não as encontrou, levou o menino à força. A equipe realizou buscas e encontrou outros dois suspeitos do crime.

Diante do flagrante, os três homens foram conduzidos para a delegacia, para as providências cabíveis.

Fonte: PM MT – MT