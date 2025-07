Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas e apreende porções de maconha e cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma significativa apreensão de drogas na manhã desta quinta-feira (17) em uma operação no estado de Mato Grosso.

Durante uma fiscalização no km 48 da BR-364, no município de Alto Garças, por volta das 07h40, a equipe da PRF abordou uma picape Fiat/Strada. O condutor, que estava com uniforme de uma empresa de revenda de motocicletas, apresentou versões contraditórias sobre o motivo de sua viagem.

Diante das inconsistências em seu relato, os agentes realizaram uma busca detalhada no veículo. No interior do automóvel, foram encontrados aproximadamente 67 kg de substância análoga à skunk. O motorista confessou que o entorpecente seria levado para a cidade de Jataí, em Goiás, e que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Alto Garças, junto com o material apreendido.

Essa apreensão é um exemplo do papel fundamental da PRF na segurança pública, agindo na repressão de crimes transnacionais e no combate ao tráfico de drogas que utiliza as rodovias como via de escoamento. O trabalho da PRF é crucial para desarticular esquemas criminosos, garantindo a tranquilidade e a proteção da sociedade.

Fonte: PRF – MT