Polícia Militar promove treino para a 25ª Corrida Homens do Mato
A Polícia Militar de Mato Grosso promoveu, na manhã deste domingo (28.9), um treino de aquecimento para a 25ª Corrida Homens do Mato, que reuniu policiais militares e a população civil, no Parque Tia Nair, em Cuiabá.
Momentos antes da corrida, os atletas se alongaram com exercícios para preparar o corpo para o esforço, aumentando a flexibilidade, a mobilidade articular e o fluxo sanguíneo, o que reduz o risco de lesões e melhora a performance.
Em um trajeto de quatro quilômetros, com largada e chegada no Tia Nair, os atletas foram divididos em pelotões com as unidades especializadas da Polícia Militar, que concluíam o percurso com canções militares, aproximando a população e proporcionando conhecimento da cultura militar.
A auxiliar metodológica e corredora, Camila Ferreira, parabenizou a Polícia Militar por mais essa iniciativa em estimular a corrida de rua. “Participei de várias corridas da Polícia Militar e todas foram muito bem organizadas. Essa foi uma ótima iniciativa para promover, ainda mais, a corrida de rua e aproximar a população da instituição”, contou.
O professor Rogério Alcântara também comemorou a primeira edição do treino de aquecimento para a 25ª Corrida Homens do Mato. “Foi tudo muito bem organizado e dinâmico, já demonstrando como vai ser a corrida Homens do Mato”, disse, após a chegada.
Participaram do evento policiais militares do 1º Comando Regional de Cuiabá, 2º Comando Regional de Várzea Grande, além do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) e alunos soldados da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Praças e cadetes da Academia de Polícia Militar Costa Verde.
A 25ª Corrida Homens do Mato será realizada no dia 23 de novembro. A largada e chegada serão no Quartel do Comando Geral, na Avenida do CPA, em Cuiabá. As inscrições estão abertas no site da Morro MT.
No dia 22 de novembro (sábado), será realizada a corrida kids com 300 vagas e largada às 16 horas. Já no dia 23 de novembro (domingo), a largada será para a categoria geral (masculino e feminino), às 6 horas.
A inscrição já está no segundo lote, no valor de R$ 110, e se encerra no dia 10 de outubro ou até que se encerre o número de vagas. Somente serão validadas as inscrições depois do preenchimento completo de todos os campos e confirmação do pagamento.
As inscrições para PCD não terão custo algum, conforme determina a Lei Estadual nº 10.941 de 17 de setembro de 2019 e a Lei Municipal 6.254 de 16 de janeiro de 2018, mas elas deverão ser realizadas presencialmente pelo atleta somente nos dias da entrega de kits – a ser informada pela organização.
Os atletas vencedores da corrida nas três primeiras colocações serão premiados com troféus, e todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas.
Clique aqui para mais informações sobre a corrida.
Fonte: PM MT – MT
Autor de furto em Rondolândia é preso pela Polícia Civil após análise das câmeras do Vigia Mais MT
A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste sábado (27.9), um jovem de 21 anos, suspeito de furtar objetos do interior de um veículo, em Rondolândia. O suspeito foi identificado por meio de imagens das câmeras do programa Vigia Mais MT e preso logo depois do crime.
Além da prisão em flagrante, a ação resultou na recuperação de quase todos os itens subtraídos da vítima.
As investigações se iniciaram após a vítima procurar a Delegacia de Rondolândia, relatando que havia deixado o seu carro estacionado na área central da cidade, com o vidro traseiro aberto, ocasião em que teve sua mochila com documentos, cartões e diversos objetos subtraídos.
Com base nas informações passadas pela vítima, os policiais passaram a analisar as imagens das câmeras do Vigia Mais MT e conseguiram verificar o momento do furto, identificando o autor do crime. A partir daí, foram iniciadas as buscas para sua localização e prisão.
Durante as diligências, o suspeito foi localizado no alojamento de uma empresa e abordado. Ele confessou a autoria do crime e revelou os locais onde teria ocultado os objetos da vítima, que foram quase todos recuperados.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia, interrogado e autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. As investigações seguem em andamento para localizar o restante dos materiais subtraídos da vítima.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar prende homem por agredir o próprio filho, a esposa e a sogra em Arenapólis
Policiais militares prenderam um jovem de 20 anos, suspeito de lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite deste sábado (27.9), em Arenápolis. O suspeito jogou o filho de um ano duas vezes no chão e desferiu socos e chutes na esposa e na sogra, que teve a clavícula quebrada.
A equipe policial foi acionada por populares, que relataram que um homem estava danificando uma quitinete no bairro Vila Nova. De imediato, os militares se deslocaram até o endereço.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito detido por populares e deu voz de prisão. De acordo com informações de testemunhas, o homem agrediu fisicamente o filho, a esposa e a sogra, que se queixava de fortes dores no ombro. Uma ambulância foi solicitada e encaminhou as vítimas ao hospital.
Questionada sobre as agressões, a vítima, de 25 anos, relatou à PM que, ao chegar em casa, notou que seu filho, de um ano, apresentava escoriações no rosto e indagou o suspeito sobre o motivo dos machucados. Em seguida, o homem começou as agressões.
A vítima informou que o agressor desferiu socos contra o bebê e o arremessou por duas vezes no chão, além de desferir socos e chutes nela e em sua mãe, que, após passar por exames, teve a confirmação de fratura na clavícula.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
