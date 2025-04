Polícia Militar realiza a segunda a maior promoção de praças e oficiais da história da instituição em Mato Grosso

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na noite desta quarta-feira (23.4), a solenidade de promoção de graduação de 1.058 militares da instituição. A cerimônia, realizada na Arena Pantanal, é a maior promoção de policiais desde o ano de 2019, quando, 1.124 militares ascenderam a novos postos dentro da corporação.

A solenidade foi realizada em alusão ao dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, patrono das polícias militares de todo o país. No evento, foram oficializadas as promoções de 961 praças e oficiais por antiguidade e de 97 militares pelo critério de requerimento, antes de suas aposentadorias.

O governador Mauro Mendes parabenizou os novos promovidos e destacou que a maior promoção de policiais militares também ocorreu dentro de sua gestão, em 2019. Durante o discurso, o governador ressaltou a importância da sanção da nova Lei Orgânica da Polícia Militar, que possibilitou o aumento dos promovidos, com novas vagas para ascensão na carreira e um abono de permanência aos militares.

“Parabenizo a cada um dos militares que alçaram novos postos dentro da instituição, na nossa segunda maior promoção da história de Mato Grosso. Me honra muito ter, novamente, na condição de governador, a oportunidade de presenciar esse importante avanço na Polícia Militar e, possibilitado fazer alterações nas normas legais do Estado, permitindo que esses valorosos homens e mulheres pudessem ascender às carreiras profissionais dedicando suas vidas em garantir a segurança da população mato-grossense, nos 142 municípios do Estados”, exclamou o governador.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), coronel César Augusto Roveri, o avanço na Segurança Pública, com a grande promoção dos policiais militares, só foi possível devido a gestão inteligente e eficiente do governador Mauro Mendes. O secretário também parabenizou os policiais militares e destacou os importantes investimentos e a valorização dos servidores militares.

“É um ato que entrará para história do nosso Estado, que vive uma realidade muito diferente do que era há alguns anos. O Governo de Mato Grosso sempre priorizou a Segurança Pública desde o início da gestão, com a regularização dos salários, entregas de armamentos, viaturas e equipamentos de segurança. O Programa Tolerância Zero é resultado de uma gestão inteligente e eficiente, que resgata a sensação de segurança pública de quem vive no Estado”, afirmou o secretário Roveri.



O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tonico, parabenizou a promoção dos militares e destacou a importância dos policiais em atingirem novas graduações dentro da corporação.

“Hoje é um dia de festa e nos alegramos muito de comemorar um dia tão especial, a promoção dos nossos colegas de farda. Isso representa a valorização profissional que o governador Mauro Mendes tem com a Polícia Militar. A promoção é algo importantíssimo, que faz com que o profissional militar possa se desenvolver na carreira, atingir novos cargos, novas funções e colocar suas habilidades em prática”, enfatizou o comandante-geral.

O coronel Fernando destacou a valorização profissional que também passa pelos investimentos recebidos na PM, vindos do Governo do Estado. “Os investimentos que o Estado de Mato Grosso fez nos últimos anos, nos trouxe a capacidade para as nossas equipes possam fazer frente às facções criminosas e a qualquer tipo de crime que queira entrar no nosso Estado, utilizando o treinamento e a força necessária para combater e servir a população mato-grossense da melhor forma possível”, finalizou.



Na solenidade, foram oficializadas as promoções de 136 policiais ao posto de cabo, 300 militares ao posto de terceiro-sargento, 10 policiais para a graduação de segundo-sargento, 291 militares para o posto de primeiro-sargento e 200 militares para a graduação de subtenente, o último posto entre os praças.

Além disso, 24 oficiais subiram para as patentes de major. A cerimônia também contou com a ascensão dos 30 alunos da 22ª turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) para o posto de cadetes, que simboliza a entrada ao ano final do curso de formação.

Estiveram presentes na solenidade o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim; o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini; a vice-prefeita de Cuiabá, Vânia Rosa; o deputado estadual Elizeu Nascimento; o secretário adjunto de Segurança Pública, coronel PM Héverton Mourett; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Flávio Gledson Vieira Bezerra; o comandante-geral adjunto da PMMT, coronel André Willian Dorileo; o subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel José Nildo de Oliveira; o corregedor-geral da PMMT, coronel Noelson Carlos Silva, entre demais autoridades.





