Polícia Militar realiza formatura de 519 alunos das Escolas Tiradentes de Cuiabá e Várzea Grande

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, destacou a importância do torneio de Robótica como experiência e oportunidade para os estudantes demonstrarem criatividade e trabalho em equipe.

“O torneio foi uma oportunidade única para esses alunos, pois contribui para o crescimento e o aprendizado contínuo. Outro ponto muito importante é a presença dos familiares, o que fortalece a integração dos alunos. O secretário Alan Porto e sua equipe estão de parabéns por mais uma iniciativa de sucesso, incentivada pelo Governo do Estado”, ratificou.

O torneio de Robótica foi realizado pela secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), na quinta-feira (14.12), no auditório da Fatec Senai, em Cuiabá. Virginia Mendes, fez questão de prestigiar os alunos acompanhada da filha caçula, Maria Luiza.

O evento reuniu estudantes da Rede Estadual de Ensino com a finalidade de incentivar o desenvolvimento de habilidades em inovação, estratégia e a integração, como um novo modo de aprendizagem organizado por meio de uma competição saudável.

Para organizar a competição, a Seduc-MT contou com o apoio da empresa Sim Inova. As atividades envolvem montagem e execução dos comandos de protótipos.



O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, agradeceu a primeira-dama de Mato Grosso por estar sempre presente nas ações da pasta. “A senhora sempre prestigia os eventos da Educação, é uma defensora da educação pública de qualidade. Dona Virginia tem feito um trabalho incrível no social e na educação, com programas, por exemplo, como Autismo na Escola, Equoterapia e nossa embaixadora do programa que levou 100 alunos para o intercâmbio da Inglaterra. Obrigada pelo seu esforço e dedicação pela educação”.



“O Governo do Estado tem feito muitos investimentos em todas as áreas, e uma Secretaria que tem dado certo é a Educação. O secretário Alan e sua equipe têm um planejamento que está chegando nos 141 municípios. Isso é possível porque o governador Mauro Mendes tem feito o dever de casa”, destacou o deputado estadual Max Russi.”



Participaram das competições 48 equipes, sendo 21 delas formadas por estudantes do Ensino Fundamental II e 27 equipes do Ensino Médio. Além das escolas de Cuiabá, participaram equipes dos municípios de Água Boa, Pontal do Araguaia, Mirassol D´Oeste, Nova Brasilândia, Juara, Aripuanã, Matupá, Jauru, Comodoro, Primavera do Leste, Alto Taquari, Itanhangá, Sorriso, Tangara da Serra, Barra do Bugres, Várzea Grande, Jangada, Paranaíta, Barra do Garças, Araguaiana, Araputanga, São Jose do Rio Claro, Diamantino, Juína, Peixoto de Azevedo, Poxoréu, Paranatinga, Alto Araguaia, Colíder, Campo Novo do Parecis, Nossa Senhora do Livramento. As atividades contaram com as Diretorias Regionais de Educação (DREs) e as unidades de ensino.