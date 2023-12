Polícia Militar realiza formatura de estudantes da Escola Tiradentes de Cuiabá e Várzea Grande

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, nesta sexta-feira (15.12), solenidade de formatura das Escolas Estaduais Militares Tiradentes de Cuiabá e Várzea Grande, a partir das 18 horas, no pátio do Quartel do Comando Geral.

Na cerimônia, serão entregues os certificados de conclusão do Ensino Médio para 96 alunos de Várzea Grande e 173 de Cuiabá. Serão entregues, ainda, certificados para 160 alunos do 9º Ano de Várzea Grande e 90 estudantes da Capital.

A solenidade ainda apresenta a troca de fiel para os que encerraram a educação fundamental e estão ingressando no primeiro ano do Ensino Médio. O fiel é o cordão distintivo fixado ao uniforme, sobre o ombro do aluno, diferenciando o ciclo em que está matriculado e representando a lealdade, compromisso e outros valores.

Serviço

Formatura Cívico Militar das Escolas Estaduais da Polícia Militar Tiradentes de Cuiabá e Várzea Grande

Data: sexta-feira (15.12)

Horário: a partir das 18 horas

Local: pátio do Quartel do Comando-Geral, em Cuiabá