Polícia Militar realiza homenagem para conselheiros de segurança pública de todo o Estado

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã deste sábado (30.8), uma solenidade em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Comunitário de Segurança (Conseg).

O evento ocorreu no Quartel do Comando-Geral da PM e reuniu conselheiros de municípios pertencentes a todos os 15 Comandos Regionais da Polícia Militar em Mato Grosso.

A solenidade teve como objetivo comemorar o Dia Nacional do Conselheiro Comunitário de Segurança, que teve sua data estabelecida em 30 de agosto, a partir da sanção da Lei Federal 15.162/25, reconhecendo a importância dos conselheiros eleitos pela população para colaborar com as políticas de segurança pública.

O presidente da Confederação Nacional e também da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública de Mato Grosso, Danillo Moraes, agradeceu a homenagem recebida e reforçou a importante parceria entre os conselhos e a Polícia Militar para a criação de medidas que priorizem a segurança dos cidadãos mato-grossenses.

“Essa luta começou aqui em Cuiabá, com conselheiros que não medem esforços nenhum para apoiar as forças de segurança, atuando para captar recursos e revertê-los para ações de segurança. O papel do Conseg é trabalhar em ações preventivas conjuntas para evitar que o crime aconteça. Nós somos parceiros, de mãos dadas avançando em prol da segurança pública”, enfatizou o conselheiro.

A coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT (CPCDH), tenente-coronel Ludmilla Eickhoff, destacou que os conselheiros de segurança têm grande papel para a formação de estratégias de segurança comunitária e a ligação entre a Polícia Militar e a população de todos os municípios.

“Essa data é um reconhecimento da importância de cada conselheiro que representa o elo fundamental dessa corrente, trazendo demandas, expectativas e a realidade das nossas comunidades para nossas decisões e ações. Vocês são protagonistas de uma prática democrática que aproxima a polícia e a população na busca de soluções conjuntas, promovendo a segurança, cidadania, confiança e pertencimento”, ressaltou a tenente-coronel.

A promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Elisamara Portela, também esteve presente na solenidade e ressaltou o grande trabalho que a Polícia Militar tem realizado na defesa da segurança e parabenizou os presidentes dos Consegs pela data em que são homenageados.

“Os verdadeiros heróis estão aqui nesse auditório. São nossos policiais militares, homens e mulheres que diariamente arriscam a vida em defesa do próximo, garantindo segurança e esperança para todos nós. Esses heróis inspiram e são exemplos de coragem, disciplina e dedicação, que precisam ser mostrados aos nossos jovens, como verdadeiros paradigmas de cidadania e de vida digna. E aos conselheiros comunitários de segurança, que caminham lado a lado nessa parceria, parabéns pelo seu dia”, pontuou a promotora.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, expressou gratidão aos representantes dos Consegs presentes pela atuação conjunta com a PM. O coronel também destacou os avanços da corporação na segurança pública e a diminuição dos índices de criminalidade em todo o Estado.

“Estamos observando uma redução da criminalidade. O Estado voltou a índices de dez anos atrás, mas nada disso seria possível sem a ajuda de vocês. Nós, que trabalhamos a vida inteira ligados aos Consegs, sabemos a importância do quanto vocês fazem a coisa acontecer. O Governo de Mato Grosso tem feito reformas e melhorias nas instalações. Hoje, não temos problemas com abastecimento e manutenções, mas há um tempo atrás, antes desse governo, a segurança pública estava defasada e estaria parada se não fossem os Consegs. A Polícia Militar faz 190 anos e os senhores fazem parte dessa construção e história”, explicou o comandante-geral.

O secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), César Roveri, também discursou na solenidade e agradeceu a parceria dos conselheiros comunitários e a dedicação dos trabalhadores integrando todas as forças de segurança e rede de proteção em Mato Grosso.

“Ninguém faz nada sozinho, precisamos estar juntos e reunindo esforços para combater todo tipo de crime. Quero agradecer a todos os senhores por doarem o que têm de mais sagrado, que é o tempo, a força de trabalho de vocês para junto conosco fazermos a segurança pública desse Estado avançar cada vez mais”, finalizou o secretário.

Fonte: PM MT – MT