SEGURANÇA

Polícia Militar realiza homenagem para conselheiros de segurança pública de todo o Estado

30/08/2025

30/08/2025

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã deste sábado (30.8), uma solenidade em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Comunitário de Segurança (Conseg).

O evento ocorreu no Quartel do Comando-Geral da PM e reuniu conselheiros de municípios pertencentes a todos os 15 Comandos Regionais da Polícia Militar em Mato Grosso.

A solenidade teve como objetivo comemorar o Dia Nacional do Conselheiro Comunitário de Segurança, que teve sua data estabelecida em 30 de agosto, a partir da sanção da Lei Federal 15.162/25, reconhecendo a importância dos conselheiros eleitos pela população para colaborar com as políticas de segurança pública.

O presidente da Confederação Nacional e também da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública de Mato Grosso, Danillo Moraes, agradeceu a homenagem recebida e reforçou a importante parceria entre os conselhos e a Polícia Militar para a criação de medidas que priorizem a segurança dos cidadãos mato-grossenses.

“Essa luta começou aqui em Cuiabá, com conselheiros que não medem esforços nenhum para apoiar as forças de segurança, atuando para captar recursos e revertê-los para ações de segurança. O papel do Conseg é trabalhar em ações preventivas conjuntas para evitar que o crime aconteça. Nós somos parceiros, de mãos dadas avançando em prol da segurança pública”, enfatizou o conselheiro.

A coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT (CPCDH), tenente-coronel Ludmilla Eickhoff, destacou que os conselheiros de segurança têm grande papel para a formação de estratégias de segurança comunitária e a ligação entre a Polícia Militar e a população de todos os municípios.

“Essa data é um reconhecimento da importância de cada conselheiro que representa o elo fundamental dessa corrente, trazendo demandas, expectativas e a realidade das nossas comunidades para nossas decisões e ações. Vocês são protagonistas de uma prática democrática que aproxima a polícia e a população na busca de soluções conjuntas, promovendo a segurança, cidadania, confiança e pertencimento”, ressaltou a tenente-coronel.

A promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Elisamara Portela, também esteve presente na solenidade e ressaltou o grande trabalho que a Polícia Militar tem realizado na defesa da segurança e parabenizou os presidentes dos Consegs pela data em que são homenageados.

“Os verdadeiros heróis estão aqui nesse auditório. São nossos policiais militares, homens e mulheres que diariamente arriscam a vida em defesa do próximo, garantindo segurança e esperança para todos nós. Esses heróis inspiram e são exemplos de coragem, disciplina e dedicação, que precisam ser mostrados aos nossos jovens, como verdadeiros paradigmas de cidadania e de vida digna. E aos conselheiros comunitários de segurança, que caminham lado a lado nessa parceria, parabéns pelo seu dia”, pontuou a promotora.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, expressou gratidão aos representantes dos Consegs presentes pela atuação conjunta com a PM. O coronel também destacou os avanços da corporação na segurança pública e a diminuição dos índices de criminalidade em todo o Estado.

“Estamos observando uma redução da criminalidade. O Estado voltou a índices de dez anos atrás, mas nada disso seria possível sem a ajuda de vocês. Nós, que trabalhamos a vida inteira ligados aos Consegs, sabemos a importância do quanto vocês fazem a coisa acontecer. O Governo de Mato Grosso tem feito reformas e melhorias nas instalações. Hoje, não temos problemas com abastecimento e manutenções, mas há um tempo atrás, antes desse governo, a segurança pública estava defasada e estaria parada se não fossem os Consegs. A Polícia Militar faz 190 anos e os senhores fazem parte dessa construção e história”, explicou o comandante-geral.

O secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), César Roveri, também discursou na solenidade e agradeceu a parceria dos conselheiros comunitários e a dedicação dos trabalhadores integrando todas as forças de segurança e rede de proteção em Mato Grosso.

“Ninguém faz nada sozinho, precisamos estar juntos e reunindo esforços para combater todo tipo de crime. Quero agradecer a todos os senhores por doarem o que têm de mais sagrado, que é o tempo, a força de trabalho de vocês para junto conosco fazermos a segurança pública desse Estado avançar cada vez mais”, finalizou o secretário.

Fonte: PM MT – MT

Polícia Civil recebe visita técnica do Poder Judiciário para capacitação em atendimento à pessoa idosa

30/08/2025

3 horas atrás

on

30/08/2025

By

A Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa, da Polícia Civil de Mato Grosso, recebeu, nesta semana, uma visita técnica de servidores do Poder Judiciário, como parte de uma capacitação em mediação e mitigação de litígios envolvendo idosos.

A capacitação é conduzida por profissionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem como objetivo estabelecer um processo de atendimento institucionalizado voltado a esse público.

Durante a visita, os servidores do Poder Judiciário tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da delegacia e entender como é realizado o atendimento às pessoas idosas na unidade da Polícia Civil.

O delegado titular da DEDCPI, Marcos Veloso, explicou que a delegacia está em fase de implementação de um procedimento de atendimento especializado para esse público, que inclui uma entrevista preliminar para entender o motivo da procura pela unidade e estabelecer encaminhamentos viáveis para cada caso.

A visita técnica também incluiu uma apresentação sobre o protocolo eletrônico da Polícia Civil para atendimento às pessoas idosas e sobre a Delegacia Digital, que é uma porta de entrada para denúncias e boletins de ocorrência.

O objetivo da capacitação é criar um processo de atendimento padronizado, eficiente e eficaz na resolução de conflitos envolvendo pessoas idosas. Além disso, a Polícia Civil espera firmar uma parceria com o Poder Judiciário para promover a mediação desses conflitos.

“É um passo importante para fortalecer a proteção às pessoas idosas e garantir que elas recebam um atendimento digno e respeitoso. Além disso, a capacitação e a parceria entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário podem contribuir para a redução de conflitos, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas”, apontou o delegado Marcos Veloso.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa

30/08/2025

6 horas atrás

on

30/08/2025

By

Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (29.8), em Confresa. A ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) resultou na apreensão de porções de entorpecentes e apetrechos relacionados à venda das substâncias.

A ocorrência teve início durante trabalho de monitoramento realizado pelos investigadores da Derf de Confresa, no bairro Vila Nova. Os policiais avistaram dois conhecidos traficantes, com passagens anteriores e monitorados por tornozeleira eletrônica devido ao histórico com tráfico de drogas.

Ao serem abordados pela equipe policial, os suspeitos apresentaram bastante nervosismo, momento em que bateram os celulares contra a parede, quebrando completamente os aparelhos. A atitude faz parte de determinação das facções criminosas, que orientam seus membros a destruir os celulares durante abordagens policiais. Os celulares danificados, um Samsung A12 e um iPhone 7, foram apreendidos para a perícia.

Além de integrar facção criminosa e ter diversas passagens por tráfico, um dos suspeitos é investigado por um roubo qualificado ocorrido no dia 3 de julho de 2025. Ele havia fugido da cidade de Confresa depois do crime, o que dificultava a investigação.

Em continuidade às diligências, os policiais seguiram para a residência de um dos suspeitos. Ao chegarem ao local, eles se depararam com mais dois suspeitos saindo da casa. Um deles, ao ver a viatura, fugiu pulando o muro e escalando o telhado da casa vizinha, enquanto o outro foi abordado. Durante a fuga, o suspeito descartou um celular e um recipiente de plástico.

O fugitivo, um adolescente de 16 anos, foi capturado no telhado. Com ele, foi encontrado um recipiente com porções de crack e uma balança de precisão. Durante a ação policial, o quinto suspeito chegou à residência no momento da abordagem. Ao avistar os policiais, ele também quebrou o seu aparelho celular. Questionado, afirmou que estava no local para comprar drogas.

Durante a busca domiciliar, os investigadores apreenderam porções de maconha, crack, cocaína, uma faca usada para cortar a droga, balança de precisão, embalagens usadas para embalar droga, uma máscara de rosto usada em assalto e um taco de madeira, preparado com borracha no cabo, usado para a aplicação de “salves” (castigos físicos aplicados por facções criminosas).

Diante das evidências, todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Confresa, interrogados e autuados em flagrante. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis crimes em que os suspeitos possam estar envolvidos.

Fonte: Policia Civil MT – MT

