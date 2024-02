Polícia Militar realiza passagem de comando de unidade na Regional de Alta Floresta

A secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação está acompanhando de perto o processo de mudança das 576 famílias das etapas 2 e 4 para o Residencial Nico Baracat, oferecendo suporte e atenção às demandas, intermediando o contato dos moradores com as equipes que estão atuando no residencial. Um ponto de atendimento foi implantado no condomínio, nesta terça-feira (6), para dar o suporte necessário aos moradores, esclarecendo dúvidas, atualizando cadastro, orientado sobre as solicitações de reparos nos apartamentos e ligamento dos serviços de água e energia.

O plantão social tem como objetivo oferecer às famílias do Nico Baracat a assistência que precisam durante o processo de mudança para o novo lar. A equipe atuante no local estará à disposição dos moradores pelos próximos dias, ouvindo as demandas, prestando atendimentos da Habitação e Cadastro Único, bem como direcionando as famílias a procurarem os demais serviços que forem necessários.

A secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Scheila Pedroso, detalha como funcionará o plantão social. “Sabemos que há muitas dúvidas entre os moradores, entendemos que os questionamentos são válidos, e nosso trabalho neste processo de mudanças será o de fornecer a cada morador as orientações e esclarecimentos necessários, vamos ajudar às famílias a se instalarem de forma digna. Nossa equipe estará à disposição no residencial”, esclareceu.

Ainda com objetivo de definir, de maneira estratégica, quais serão as atuações em atendimento aos moradores e prestar todo o apoio às famílias, foi realizada, nesta segunda-feira (5), uma reunião entre secretaria de Assistência Social, síndicos eleitos e equipe do Projeto de Trabalho Social. Momento em que foram esclarecidas como serão feitos os encaminhamentos e oferta de serviços, para auxiliar os moradores.

As mudanças começaram na última sexta (2) e seguem até o fim desta semana, na sexta-feira (9). E neste período, caso o morador identifique alguma necessidade de reparo no seu apartamento, a orientação é que entre em contato com a construtora responsável pela obra, por meio dos telefones para contato que constam no manual do proprietário, nas páginas 13 e 14.

Os moradores também podem buscar atendimento da construtora presencialmente, no escritório, que fica localizado ao lado do condomínio 2, de segunda à quinta-feira, das 7h às 11h e do meio-dia às 17h. Nas sextas-feiras, o atendimento se encerra às 16h. Da mesma forma, as concessionárias de água e energia estão no local para atender as demandas dos moradores do residencial.

