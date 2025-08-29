Polícia Militar realiza solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança neste sábado (30)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu nesta sexta-feira (29.8), um homem, de 29 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira, de 33 anos, com um machado e, posteriormente, colocar fogo na casa em que ela vivia com a filha, no Bairro Nova Conquista, em Cuiabá.

A prisão ocorreu em Vila Bela da Santíssima Trindade, por volta das 6 horas, após representação da delegada Judá Maali, titular da DEDM Cuiabá.

O caso

O ex-casal teve um relacionamento por aproximadamente dois anos e está separado há aproximadamente dois meses. Juntos, eles têm uma filha de um ano. A separação foi motivada pelo suspeito agredir a vítima. Devido à violência, ela conseguiu uma medida protetiva e ele teve que sair de casa.

Porém, segundo a vítima, mesmo com a medida protetiva, ele sempre a ameaçava dizendo que iria matá-la e atear fogo na casa dela. No sábado (23), ele foi até a casa da ex-companheira com um machado, entrou sem avisar e agrediu um amigo da ex, que estava na casa.

A mulher estava tomando banho e o suspeito deu várias machadadas na porta do banheiro. O suspeito e o amigo da vítima entraram em luta corporal e o suspeito novamente ameaçou matar a ex-companheira e acabar com tudo que ela tinha.

Com medo, a mulher saiu de casa e foi acolhida na casa de um pastor. Na manhã do domingo (24), ela pediu que um amigo verificasse a casa em que ela morava e a casa havia pegado fogo. As chamas destruíram a casa e todos os pertences da vítima e da filha.

A vítima procurou a polícia, relatou o ocorrido e disse que vizinhos disseram terem visto seu ex-companheiro entrando e saindo da casa no momento em que o fogo teve início.

Prisão

Após o registro da ocorrência, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher deu início às investigações do caso e a delegada Judá Maali, titular da unidade, representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça.

A princípio, acreditava-se que o suspeito estava escondido em Pontes e Lacerda. Uma equipe da DEDM Cuiabá se deslocou para a cidade e, na madrugada desta sexta-feira (29), os policiais conseguiram a informação de que o suspeito estava em Vila Bela da Santíssima Trindade.

O investigado foi localizado próximo a um hospital e não resistiu à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Pontes e Lacerda, onde o mandado foi cumprido. Neste momento, ele está sendo conduzido para Cuiabá, onde será interrogado e ficará à disposição da Justiça.

