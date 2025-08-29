Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Militar realiza solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança neste sábado (30)

Publicado em

29/08/2025

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na manhã deste sábado (30.8), uma solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança (Conseg). O evento ocorre a partir das 8h30, no auditório do Quartel do Comando-Geral da PM, em Cuiabá.

Este será o primeiro evento em homenagem aos conselheiros comunitários de segurança desde a sanção da Lei Federal 15.162/25, que estabeleceu o dia 30 de agosto como data oficial de reconhecimento da importância dos conselheiros eleitos pela população para colaborar com as políticas de segurança pública.

Na solenidade, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, homenageará os conselheiros de Mato Grosso pelo trabalho desempenhado em parceria com a PM, em todos os 142 municípios de Mato Grosso.

Serviço – Solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança Pública

Data: 30.8 (sábado)

Horário: 08h30

Local: Auditório do Comando-Geral da PM – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá-MT

Fonte: PM MT – MT

Polícia Civil prende autor de tentativa de feminicídio que ateou fogo na casa da ex-companheira

Published

3 horas atrás

on

29/08/2025

By

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu nesta sexta-feira (29.8), um homem, de 29 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira, de 33 anos, com um machado e, posteriormente, colocar fogo na casa em que ela vivia com a filha, no Bairro Nova Conquista, em Cuiabá.

A prisão ocorreu em Vila Bela da Santíssima Trindade, por volta das 6 horas, após representação da delegada Judá Maali, titular da DEDM Cuiabá.

O caso

O ex-casal teve um relacionamento por aproximadamente dois anos e está separado há aproximadamente dois meses. Juntos, eles têm uma filha de um ano. A separação foi motivada pelo suspeito agredir a vítima. Devido à violência, ela conseguiu uma medida protetiva e ele teve que sair de casa.

Porém, segundo a vítima, mesmo com a medida protetiva, ele sempre a ameaçava dizendo que iria matá-la e atear fogo na casa dela. No sábado (23), ele foi até a casa da ex-companheira com um machado, entrou sem avisar e agrediu um amigo da ex, que estava na casa.

A mulher estava tomando banho e o suspeito deu várias machadadas na porta do banheiro. O suspeito e o amigo da vítima entraram em luta corporal e o suspeito novamente ameaçou matar a ex-companheira e acabar com tudo que ela tinha.

Com medo, a mulher saiu de casa e foi acolhida na casa de um pastor. Na manhã do domingo (24), ela pediu que um amigo verificasse a casa em que ela morava e a casa havia pegado fogo. As chamas destruíram a casa e todos os pertences da vítima e da filha.

A vítima procurou a polícia, relatou o ocorrido e disse que vizinhos disseram terem visto seu ex-companheiro entrando e saindo da casa no momento em que o fogo teve início.

Prisão

Após o registro da ocorrência, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher deu início às investigações do caso e a delegada Judá Maali, titular da unidade, representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça.

A princípio, acreditava-se que o suspeito estava escondido em Pontes e Lacerda. Uma equipe da DEDM Cuiabá se deslocou para a cidade e, na madrugada desta sexta-feira (29), os policiais conseguiram a informação de que o suspeito estava em Vila Bela da Santíssima Trindade.

O investigado foi localizado próximo a um hospital e não resistiu à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Pontes e Lacerda, onde o mandado foi cumprido. Neste momento, ele está sendo conduzido para Cuiabá, onde será interrogado e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Civil apreende drogas e celular roubado que estava sendo usado para aplicar golpes

Published

4 horas atrás

on

29/08/2025

By

A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (28.8), 7,5 kg de maconha e diversos apetrechos usados no comércio de drogas, após localizar um celular roubado em Lucas do Rio Verde que estava sendo utilizado para aplicar golpes. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, em colaboração com a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).

O caso teve início na quarta-feira (27), quando quatro homens armados invadiram um estabelecimento no Centro de Lucas do Rio Verde, e renderam um funcionário, de 22 anos, o proprietário, de 49 anos, a esposa, de 44 anos, e a filha, de 19 anos, e fugiram levando pertences pessoais da família, como joias, cartões, tablets, caixa de som, documentos, dinheiro, chaves de carro e celulares.

Assim que acionada, a Polícia Civil deu início às investigações sobre o caso. O celular de uma das vítimas começou a ser usado pelos criminosos para tentar aplicar golpes em contatos das vítimas por meio de um aplicativo de mensagens.

Por meio de investigações, um dos celulares roubados foi localizado em uma residência no Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande.

Diante disso, a equipe da Derf-VG foi acionada e se dirigiu até o local. A casa foi encontrada vazia e aberta. Pela janela, os policiais viram duas balanças e vestígios de drogas.

A equipe entrou no local e encontrou, dentro da geladeira, 7,5kg de maconha. Também foi localizado um caderno com anotações de venda de drogas, documentos, dois relógios, plástico filme, utilizado para embalar droga, dois celulares, duas balanças de precisão e uma máquina de passar cartão.

Todo material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande.

Fonte: Policia Civil MT – MT

