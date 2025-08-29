SEGURANÇA
Polícia Militar realiza solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança neste sábado (30)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na manhã deste sábado (30.8), uma solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança (Conseg). O evento ocorre a partir das 8h30, no auditório do Quartel do Comando-Geral da PM, em Cuiabá.
Este será o primeiro evento em homenagem aos conselheiros comunitários de segurança desde a sanção da Lei Federal 15.162/25, que estabeleceu o dia 30 de agosto como data oficial de reconhecimento da importância dos conselheiros eleitos pela população para colaborar com as políticas de segurança pública.
Na solenidade, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, homenageará os conselheiros de Mato Grosso pelo trabalho desempenhado em parceria com a PM, em todos os 142 municípios de Mato Grosso.
Serviço – Solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança Pública
Data: 30.8 (sábado)
Horário: 08h30
Local: Auditório do Comando-Geral da PM – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 6135, bairro Jardim Novo Paraíso, Cuiabá-MT
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende autor de tentativa de feminicídio que ateou fogo na casa da ex-companheira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu nesta sexta-feira (29.8), um homem, de 29 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira, de 33 anos, com um machado e, posteriormente, colocar fogo na casa em que ela vivia com a filha, no Bairro Nova Conquista, em Cuiabá.
A prisão ocorreu em Vila Bela da Santíssima Trindade, por volta das 6 horas, após representação da delegada Judá Maali, titular da DEDM Cuiabá.
O caso
O ex-casal teve um relacionamento por aproximadamente dois anos e está separado há aproximadamente dois meses. Juntos, eles têm uma filha de um ano. A separação foi motivada pelo suspeito agredir a vítima. Devido à violência, ela conseguiu uma medida protetiva e ele teve que sair de casa.
Porém, segundo a vítima, mesmo com a medida protetiva, ele sempre a ameaçava dizendo que iria matá-la e atear fogo na casa dela. No sábado (23), ele foi até a casa da ex-companheira com um machado, entrou sem avisar e agrediu um amigo da ex, que estava na casa.
A mulher estava tomando banho e o suspeito deu várias machadadas na porta do banheiro. O suspeito e o amigo da vítima entraram em luta corporal e o suspeito novamente ameaçou matar a ex-companheira e acabar com tudo que ela tinha.
Com medo, a mulher saiu de casa e foi acolhida na casa de um pastor. Na manhã do domingo (24), ela pediu que um amigo verificasse a casa em que ela morava e a casa havia pegado fogo. As chamas destruíram a casa e todos os pertences da vítima e da filha.
A vítima procurou a polícia, relatou o ocorrido e disse que vizinhos disseram terem visto seu ex-companheiro entrando e saindo da casa no momento em que o fogo teve início.
Prisão
Após o registro da ocorrência, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher deu início às investigações do caso e a delegada Judá Maali, titular da unidade, representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça.
A princípio, acreditava-se que o suspeito estava escondido em Pontes e Lacerda. Uma equipe da DEDM Cuiabá se deslocou para a cidade e, na madrugada desta sexta-feira (29), os policiais conseguiram a informação de que o suspeito estava em Vila Bela da Santíssima Trindade.
O investigado foi localizado próximo a um hospital e não resistiu à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Pontes e Lacerda, onde o mandado foi cumprido. Neste momento, ele está sendo conduzido para Cuiabá, onde será interrogado e ficará à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil apreende drogas e celular roubado que estava sendo usado para aplicar golpes
A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (28.8), 7,5 kg de maconha e diversos apetrechos usados no comércio de drogas, após localizar um celular roubado em Lucas do Rio Verde que estava sendo utilizado para aplicar golpes. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, em colaboração com a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).
O caso teve início na quarta-feira (27), quando quatro homens armados invadiram um estabelecimento no Centro de Lucas do Rio Verde, e renderam um funcionário, de 22 anos, o proprietário, de 49 anos, a esposa, de 44 anos, e a filha, de 19 anos, e fugiram levando pertences pessoais da família, como joias, cartões, tablets, caixa de som, documentos, dinheiro, chaves de carro e celulares.
Assim que acionada, a Polícia Civil deu início às investigações sobre o caso. O celular de uma das vítimas começou a ser usado pelos criminosos para tentar aplicar golpes em contatos das vítimas por meio de um aplicativo de mensagens.
Por meio de investigações, um dos celulares roubados foi localizado em uma residência no Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande.
Diante disso, a equipe da Derf-VG foi acionada e se dirigiu até o local. A casa foi encontrada vazia e aberta. Pela janela, os policiais viram duas balanças e vestígios de drogas.
A equipe entrou no local e encontrou, dentro da geladeira, 7,5kg de maconha. Também foi localizado um caderno com anotações de venda de drogas, documentos, dois relógios, plástico filme, utilizado para embalar droga, dois celulares, duas balanças de precisão e uma máquina de passar cartão.
Todo material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Escola de Governo de Mato Grosso prorroga inscrições para ouvintes nas atividades do IV Seminário de Gestão do Conhecimento
Vereador Fellipe articula retorno da Feira do CPA II para Avenida Brasil
Prazo para responder pesquisa do Plenário Virtual se encerra nesta sexta-feira (29)
MBA em Gestão de Cidades do TCE-MT recebe jurista da Espanha nesta sexta-feira
TCE-MT implementa novas funcionalidades e melhorias no Sistema de Gestão Acadêmica
Segurança
Polícia Militar realiza solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança neste sábado (30)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na manhã deste sábado (30.8), uma solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário...
Polícia Civil prende autor de tentativa de feminicídio que ateou fogo na casa da ex-companheira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu nesta sexta-feira (29.8), um homem,...
Polícia Civil apreende drogas e celular roubado que estava sendo usado para aplicar golpes
A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (28.8), 7,5 kg de maconha e diversos apetrechos usados no comércio de drogas, após...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
CIDADES3 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
MEIO AMBIENTE3 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Terceiro maior exportador do país, estado amplia receita do agronegócio
-
Saúde3 dias atrás
Dr. João garante R$ 2 milhões no orçamento para combate à hanseníase em Mato Grosso
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
Projeto com participação do TRE-MT é selecionado para Seminário Nacional de Memória do Judiciário