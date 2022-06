Polícia Militar recupera 115 relógios de luxo furtados em Rondonópolis

“O Governo do Estado está fazendo o maior pacote da história, não só de General Carneiro, mas de todo o Vale do Araguaia. Graças à sensibilidade do governador Mauro Mendes, do seu secretariado e de deputados que deram suporte a ele no início da gestão, o Estado de Mato Grosso, e, principalmente, o Vale do Araguaia, tem se sobressaído com repasses e obras”, destacou o prefeito de General Carneiro, Marcelo Aquino.

Neste mês, o município recebeu mais de R$ 12 milhões em investimentos em infraestrutura. Os valores foram autorizados durante visita do governador Mauro Mendes à Barra do Garças (520 km de Cuiabá). O montante faz parte de um pacote de mais de R$ 530 milhões de investimentos na Região do Araguaia.

Durante a solenidade, General Carneiro recebeu um ônibus novo para o transporte escolar, com investimento de R$ 361 mil, e assinou convênios para a implantação de calçadas (R$ 1 milhão), construção de ponte de concreto sobre o Córrego do Macaco (R$ 1,6 milhão) e o asfaltamento de vias urbanas (R$ 1,1 milhão).

O governador Mauro Mendes também autorizou a formalização de convênio de R$ 1,5 milhão para obra de drenagem de águas em diversas ruas do município, e a licitação para o asfaltamento da MT-107 (R$6.865.055).

Na ocasião, Mauro lembrou que os investimentos feitos pelo Governo do Estado representam uma realidade distante da que foi encontrada no início da gestão, e que as melhorias apenas foram possíveis diante das medidas adotadas desde 2019.

“O nosso papel é cuidar do dinheiro público, para que a arrecadação seja feita corretamente e gasto corretamente, com honestidade, eficiência, porque aí as coisas acontecem e os benefícios chegam na vida dos moradores”, ressaltou.

Investimentos no Araguaia

Apenas neste mês de junho, o Governo do Estado já autorizou R$ 530 milhões em investimentos na Região do Araguaia. O montante contempla convênios assinados em 30 municípios, além da entrega de 45 novos quilômetros de asfalto e da recuperação de outros 18 quilômetros da MT-100, em Torixoréu.

Em Alto Araguaia foram autorizados R$ 34,8 milhões de investimentos, dos quais R$ 21,8 milhões são para o próprio município e outros R$ 13 milhões são para Alto Taquari. Alto Garças recebeu R$ 4,3 milhões, enquanto Araguainha recebeu R$ 2,5 milhões, Ribeirãozinho R$ 8,5 milhões e Ponte Branca R$ 299,1 mil. Já Torixoréu teve R$ 58,5 milhões em investimentos em obras inauguradas neste mês.

Na semana passada (9 e 10 de junho), Barra do Garças foi contemplado com R$ 29,7 milhões, enquanto Pontal do Araguaia recebeu R$ 9,3 milhões e Araguaiana R$ 11,3 milhões. General Carneiro também foi contemplado com R$ 12,4 milhões e Novo São Joaquim com R$ 9,9 milhões.

Água Boa recebeu R$ 40,2 milhões, e Campinápolis R$ 5,7 milhões. Já Querência teve R$ 6 milhões de investimentos autorizados, assim como Canarana recebeu R$ 10,8 milhões. Ribeirão Cascalheira assinou R$ 10 milhões convênios, Cocalinho assinou R$ 5 milhões e Nova Nazaré R$ 5,6 milhões. Já o município de Serra Nova Dourada recebeu R$ 3,1 milhões.

Para Confresa foram R$ 10,1 milhões e para Porto Alegre do Norte foram R$ 29,9 milhões. Bom Jesus do Araguaia foi contemplado com R$ 78,8 milhões e São Félix do Araguaia com R$ 12,2 milhões. Os recursos destinados para Alto Boa Vista foram R$ 9,4 milhões, para Canabrava do Norte R$ 9,7 milhões e Luciara R$ 3,7 milhões. Santa Cruz do Xingu recebeu R$ 8,1 milhões, São José do Xingu R$ 73,8 milhões, Vila Rica R$ 18,4 milhões e Santa Terezinha R$ 8,7 milhões.