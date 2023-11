Polícia Militar recupera caminhonete roubada e prende suspeito em flagrante

Policiais militares do 13º Batalhão e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) recuperaram, na manhã desta quinta-feira (02.11), uma caminhonete Toyota Hilux, em Arenápolis. O veículo havia sido roubado no dia anterior em Lucas do Rio Verde.

Na ação, um suspeito foi preso em flagrante e outro veio à óbito, após confronto com os militares.

Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 21 horas, a dupla rendeu diversas vítimas que estavam em uma confraternização em uma residência localizada no bairro Bandeirantes. Os suspeitos chegaram armados e com capacete na cabeça para não serem identificados.

Os suspeitos exigiram transferências bancárias via Pix e subtraíram R$ 2 mil de umas das vítimas. A dupla também roubou cinco celulares, notebook e um fone de ouvido.

Os suspeitos ainda saíram com uma das vítimas em seu veículo e tentaram novas transferências. A vítima foi liberada na Avenida Brasil, no bairro Alvorada.

Com o rastreador de um dos celulares, os militares chegaram até um barraco localizado no bairro Pioneiro, na qual havia a motocicleta utilizada no roubo e outros pertences das vítimas.

Os policiais intensificaram o policiamento na região e nos municípios vizinhos para recuperar a caminhonete.

Durante diligência, na manhã desta quinta-feira (02.11), equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), através do sistema de videomonitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), do Vigia Mais MT, identificaram a caminhonete no bairro Vila Nova, município de Arenápolis.

Quando os policiais se aproximarem do carro, um dos suspeitos desceu apontando uma arma de fogo contra as equipes, que revidaram a agressão. O homem foi baleado na região do tórax, foi levado ao Pronto-Atendimento, mas não resistiu.

Já o segundo suspeito foi preso em flagrante. Além de recuperarem o veículo, os militares apreenderam uma arma de fogo tipo garrucha calibre 22, com uma munição intacta. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou do disque-denúncia 0800.065.3939.