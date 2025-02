Polícia Militar recupera dois veículos roubados e prende três pessoas por receptação

Equipes da Força Tática do 2º Comando Regional e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) recuperaram dois veículos roubados, nesta segunda-feira (24.2), em Várzea Grande. Os automóveis foram localizados em duas ações registradas pelas equipes. Três pessoas foram presas em flagrante por receptação.

Na primeira ocorrência registrada, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento na região do Cristo Rei e recebeu informações do setor de inteligência da Rotam sobre uma caminhonete Hilux branca que estava transitando pelas imediações e seria suspeita de ser produto de furto ou roubo.

Os policiais fizeram abordagem a um veículo com as mesmas características informadas, e constataram que as placas da caminhonete estavam adulteradas. Além disso, foi identificada uma queixa de furto, registrada em 2023, em Cuiabá.

Um homem de 24 anos, que conduzia o carro, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes para demais providências cabíveis. Com ele, a PM também apreendeu a quantia de R$ 1,5 mil em dinheiro.

Na segunda ocorrência, por volta de 21h, uma equipe da Rotam se deslocou até o bairro Jardim Glória após receber denúncias sobre um veículo Polo branco roubado que estava transitando pela região.

Os militares fizeram abordagem ao carro, ocupado por um homem e uma mulher. Questionados sobre o veículo, os suspeitos confessaram que o carro teria sido usado em um roubo horas antes, na cidade. Os criminosos levaram os policiais até o suposto local onde os produtos levados no crime estariam escondidos, mas nada foi encontrado.

Em verificação ao automóvel, foi constatado queixa de roubo, registrada em janeiro deste ano. Os policiais também identificaram que os suspeitos somam 13 passagens criminais por roubo, tráfico de drogas, entre outros.

Diante da situação, eles receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Central de Flagrantes da cidade.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

