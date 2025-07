Polícia Militar recupera motocicleta furtada e prende faccionado em Barra do Garças

Policiais militares do 2º Batalhão recuperaram uma motocicleta furtada e prenderam um integrante de facção criminosa, nesta segunda-feira (14.7), em Barra do Garças (516 km de Cuiabá). O crime ocorreu no último domingo (13), em Nova Xavantina (561 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim registrado em Nova Xavantina, o furto ocorreu por volta das 12h25, quando a vítima deixou a motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, estacionada em frente à residência com a chave na ignição. Em menos de cinco minutos, o veículo foi levado.

Durante patrulhamento da Operação Tolerância Zero nesta segunda (14), as equipes receberam informações do Núcleo de Indianópolis que a moto estaria sendo transportada em uma caminhonete na BR-158, nas proximidades da entrada de Toricuejê, em Barra do Garças.

Os policiais realizaram a abordagem e encontraram a motocicleta na carroceria do veículo. O condutor assumiu a posse do bem, alegando tê-lo adquirido em Água Boa e que enfrentou uma pane mecânica durante o trajeto. Porém, o suspeito apresentou outras informações controversas.

Além disso, após identificação, foi constatado diversas passagens criminais e que o suspeito integrava uma facção criminosa. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT