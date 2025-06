Polícia Militar recupera veículo furtado e prende três pessoas em Nova Xavantina

A Polícia Civil identificou e prendeu o homem suspeito de ser o autor de um acidente automobilístico, ocorrido na BR-158, sentido Confresa-Porto Alegre do Norte e que vitimou duas pessoas na noite do último domingo (15.6).

De acordo com as diligências policiais e instrução investigativa, ficou demonstrado que o suspeito, que conduzia o veículo Saveiro, teria invadido a pista contrária em alta velocidade, colidindo em outro automóvel, uma caminhonete Hilux, e batendo em seguida com outras duas motocicletas que estavam atrás da Hilux, cujos condutores morreram ainda no local, identificados como Daniel Fonseca Damasceno, de 22 anos, e Carlos Eduardo Mendes da Silva, de 21.

Um quinto e último automóvel, um Fiat Strada, também foi atingido pelos destroços do impacto dos demais veículos envolvidos no acidente. As demais vítimas foram conduzidas, sem gravidade, até então, à unidade hospitalar da região do município de Porto Alegre do Norte.

Diante dos elementos levantados, o delegado Mauro Apoitia, que conduz a investigação, requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva que foi acatada pelo juízo, devendo o suspeito responder pelo crime de homicídio doloso, com dolo eventual, quando o agente assume o risco da causa morte.

Do acidente

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 20 horas do último domingo (15.6), na rodovia BR-158, sentido Confresa-Porto Alegre do Norte, envolvendo cinco veículos, uma picape Volkswagen Saveiro, conduzido pelo suspeito de ter provocado o acidente; uma caminhonete Toyota Hilux, que colidiu com a Saveiro; duas motocicleta, sendo um Honda CG-125 e uma Biz, cujos condutores foram a óbito no local; e uma picape Fiat Strada, que foi atingida pelos destroços do acidente.

Atuaram no local equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar, com apoio da Polícia Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), além da Polícia Civil que investiga o caso.

Fonte: Policia Civil MT – MT