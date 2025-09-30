Polícia Militar resgata menina de nove anos vítima de maus tratos e prende mãe em Sorriso

Policiais militares do 12º Batalhão resgataram, na manhã desta terça-feira (30.9), uma menina, de 9 anos, e prendeu em flagrante a mãe da vítima, de 38 anos, suspeita por abandono de incapaz e maus tratos, em Sorriso (396 km de Cuiabá). A menor apresentava diversas lesões pelo corpo. A vítima escreveu um bilhete pedindo por socorro.

As equipes foram acionadas após o gerente de uma empresa voltada para construção civil, encontrar um bilhete com a seguinte frase “liga para o meu pai” e “SOS”, sinal universal de socorro usado em comunicação, que teria sido arremessado por cima do muro, de um conjunto de kitnets utilizadas pelos funcionários da construtora.

Os policiais militares se deslocaram até o outro lado do muro e se depararam com a suspeita, acompanhada da filha, chorando e bastante nervosa. A criança relatou que foi a autora do bilhete. Ela ressaltou que é agredida pela mãe e que gostaria de morar com o pai.

A menina apresentava diversas lesões pelos braços e pernas. Os militares acionaram uma equipe do Conselho Tutelar, e o pai da vítima para acompanharem o caso. A mulher foi conduzida à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT