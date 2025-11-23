Polícia Militar reúne 2.190 participantes na 25ª Corrida Homens do Mato

Com o tema “Valorização Profissional e Saúde Mental”, a Polícia Militar de Mato Grosso reuniu, na manhã deste domingo (23.11), 2.190 participantes na 25ª Corrida Homens do Mato. Com trajetos de cinco e dez quilômetros, a largada e chegada foram na sede do Quartel do Comando Geral, em Cuiabá.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, explica que a edição deste ano reforça o compromisso da corporação com o cuidado integral dos militares, destacando a importância da atividade física na prevenção e tratamento de transtornos mentais.

Além disso, o coronel Fernando também ressaltou sobre a participação da população na 25ª Corrida Homens do Mato, que celebra os 190 anos da Polícia Militar em 2025.

“Essa é uma das corridas promovidas pela Polícia Militar mais esperadas do calendário esportivo da nossa Baixada Cuiabana e do Estado, pois reúne corredores dos mais diversos municípios mato-grossenses. Para nós, é uma honra poder abordar sobre saúde mental e aproximar a sociedade da nossa instituição”, disse o coronel Fernando.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, parabenizou a Polícia Militar por mais um grandioso evento, que reúne também servidores das Forças de Segurança do Estado em um momento de lazer e responsabilidade.

“É mais uma corrida que entra para a história da Polícia Militar. Além de promover e investir na segurança pública, o governador Mauro Mendes sempre valorizou qualquer atividade que promovesse saúde mental aos servidores públicos, pois isso também é administrar com responsabilidade”, reforçou Roveri.

Estreando pela primeira vez na corrida da Polícia Militar, o instrutor de educação física, Roberto Afonso de Machado, relatou que o percurso foi desafiador, com subidas que fazem você superar os próprios limites.

“Participei da 25ª Corrida Homens do Mato por incentivo da minha esposa, que já correu em outras edições. A organização está de parabéns, com pontos de hidratação e acompanhamento das forças de segurança durante o trajeto”, comentou.

A publicitária e social mídia, Rosane Assunção, também enalteceu a edição da corrida deste ano. “É um evento que não apenas nos desafia fisicamente, mas também fortalece o compromisso com causas importantes. Estar aqui, correndo, é a prova de que o movimento e o bem-estar andam juntos. Foi incrível!”, disse.

Neste sábado (22.11), a Polícia Militar promoveu a quarta edição da Corrida Kids, que reuniu cerca de 300 crianças, em um trajeto repleto de desafios e diversão, no Quartel do Comando-Geral da PM. Todos os participantes que completaram a prova receberam medalhas de participação, e os vencedores foram premiados com troféus.

“É um evento para toda família. As crianças se divertiram durante o trajeto, brincaram, conheceram um pouco das unidades especializadas da Polícia Militar por meio dos estandes. Foi uma tarde muito descontraída. Segurança pública também se constrói com a participação da população, que confia no trabalho da Polícia Militar”, finalizou coronel Fernando.

