Polícia Militar reúne mais de 1,4 mil competidores para corrida de obstáculos em Várzea Grande

Mais de 1.400 competidores participaram da edição de 2025 da corrida 4ª Bravo Rustic Run, realizada neste domingo (1.6), em Várzea Grande. A tradicional prova de obstáculos do 4º Batalhão de PM reuniu atletas de elite e amadores adultos em trajetos de cinco quilômetros, e crianças em percursos personalizados.

A prova foi realizada na região do bairro Chapéu do Sol. Os competidores foram divididos em diversas baterias. As crianças que participaram da categoria Kids e os atletas da categoria PCD também tiveram largadas especiais para seus grupos.

Para Josélia Miranda, de 35 anos, a 4ª Bravo Rustic Run traz a sensação de superação e união para todos os participantes. “Estou participando pela terceira vez da prova. Também corro provas de rua, mas continuo preferindo as corridas de obstáculos pela sensação de adrenalina e o poder de superação que temos aqui”, afirma a moradora de Chapada dos Guimarães.

A participante Edelaine Marina, de 22 anos, também participa pela terceira vez da prova e destaca a inovação que cada edição traz para os atletas e a aproximação da sociedade com a Polícia Militar.

“A cada ano é algo novo que acontece na prova e nos motiva a vir fazer a corrida. Aqui, todos se ajudam a passar pelos obstáculos, e acaba se tornando uma grande diversão, além de nos aproximar da Polícia Militar e ver um pouco de como é a preparação deles no dia a dia”, analisou a jovem.

Já Eduardo Soares, de 32 anos, afirma que continuará participando de todas as próximas edições e parabeniza a organização da prova pela realização do evento. “Já conhecia a prova, participei desde a edição passada e sempre irei prestigiar. É um projeto muito bacana, com organização de excelência e que deixa todos os participantes à vontade e bem satisfeitos”, declarou o atleta.

O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Jean Araújo de Lima, avaliou positivamente a edição da prova e ressaltou o compromisso da instituição em fazer eventos que aproximem a sociedade da corporação militar.

“As provas realizadas pela Polícia Militar são sempre eventos de qualidade, que prezam, com foco principal, pelo bem-estar dos participantes. Avaliamos o evento de forma bastante positiva. Conseguimos trazer tudo a que nos propusemos a fazer e vamos continuar trabalhando para que as próximas corridas sejam ainda melhores”, pontuou o comandante.

Ao final da prova, todos os participantes que concluíram o percurso receberam medalhas comemorativas do evento. Além disso, o espaço da prova contou com pontos de interação, onde os atletas puderam socializar e ganhar brindes, alongando a experiência durante toda a manhã de domingo.

“A Polícia Militar tem a preocupação de gerar conexão com a população, com esses eventos, com nossos projetos sociais, onde temos milhares de crianças assistidas. Então, a Polícia Militar promove esse estreitamento de laços com os cidadãos, promovendo nossa filosofia de polícia comunitária, que fazemos com muita honra”, finalizou o tenente-coronel Jean Lima.

Fonte: PM MT – MT