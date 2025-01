Polícia Penal apreende 22 celulares durante operação na penitenciária de Rondonópolis

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na manhã desta terça-feira (28.1), uma vista ao Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, com o objetivo de levar momentos de alegria e conforto às crianças internadas na unidade.

A visita contou com a participação dos cães Rukia, Bela e Zeus, que são treinados para operações de salvamento, busca e regaste. Durante a atividade, os bombeiros promoveram interações com os cães, brincadeiras lúdicas e distribuíram brinquedos.

Para o tenente-coronel BM João Paulo Nunes de Queiroz, do Núcleo de Operações de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (NOBRESC), iniciativas como essa reforçam a missão social da corporação.

“O Corpo de Bombeiros Militar possui como objetivo principal salvar vidas. As vidas não são salvas tão somente no atendimento diário das ocorrências, mas também através de ações sociais que possam trazer alegria, esperança e carinho as pessoas”, afirmou o tenente.

Ele ainda ressaltou o impacto positivo do contato com os cães de resgate. “Através cinotecnia, ou seja, da utilização dos cães treinados, podemos trazer felicidade aos olhos de crianças, pais e funcionários dos hospitais, além de levar brinquedos e uma palavra de força e fé àqueles que se encontram em fase de recuperação. Nossos cães são treinados para busca, salvamento e recreação”, expressou o tenente-coronel Queiroz.

A programação contou também com a presença de Fernanda Braga, uma das pessoas que se fantasiaram especialmente para interagir com as crianças, tornando o momento ainda mais especial.

“Foi um momento de amor, carinho e alegria para as crianças em tratamento no Hospital Santa Casa de Cuiabá. Ao longo dos anos em que realizo trabalho voluntário ali, pude ver muitos sorrisos, mas hoje foi diferente. O brilho nos olhos dos pequenos ao receber essa visita foi algo indescritível, uma verdadeira demonstração de felicidade e esperança”, explicou Fernanda.

Fonte: Governo MT – MT