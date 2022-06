Polícia Penal apreende 33 celulares durante revista na penitenciária Mata Grande

O norte-americano Isaiah Clinton James ficou internado na UTI Covid-19 do Hospital Regional de Sinop por 19 dias em junho de 2021. Após um ano, ele visitou o hospital para prestar uma homenagem aos profissionais da unidade, em agradecimento pela sua cura e pelo atendimento que recebeu ao longo da internação.

Em 2021, o empresário norte-americano, de 42 anos, e a sua esposa haviam recém mudado dos Estados Unidos para Sinop, em maio de 2021, quando ele contraiu a Covid-19. James foi diagnosticado com a doença no Hospital Regional de Sinop, onde ficou internado de 09 a 28 de junho.

Acompanhado da família brasileira e do irmão norte-americano, que veio dos Estados Unidos especialmente para visitá-lo e participar da homenagem, Isaiah James foi recebido pelos profissionais de saúde, especialmente os médicos e enfermeiros que cuidaram dele durante o tratamento.

“Somos gratos por tudo. Sabemos da dificuldade que é ter um plano de saúde privado ou condição financeira de pagar por um tratamento de saúde, ainda mais por uma doença tão grave e de emergência e com um tempo tão longo de internação. O Sistema Único de Saúde (SUS) e a equipe de profissionais do hospital fizeram um grande trabalho e salvaram a minha vida”, disse Isaiah.

Irmão de Isaiah, David também destacou o atendimento prestado pelo Hospital Regional. “A nossa família só tem a agradecer pelo bom atendimento que o meu irmão recebeu do hospital e do SUS. Quando Isaiah foi diagnosticado com Covid-19 no Brasil, ficamos muito preocupados. No entanto, nossas preocupações foram rapidamente resolvidas quando recebemos a informação de que tanto os médicos, os enfermeiros e administradores estavam cuidando dele. Eles não eram apenas profissionais, eles foram além”, avaliou.

Durante a homenagem, o ex-paciente também encontrou o médico Thiago Ferreira, que tratou de sua saúde e acompanhou toda a sua recuperação; ele reconheceu o esforço e a dedicação de todos os trabalhadores envolvidos no combate à Covid-19 no Hospital Regional de Sinop.

“Planejamos viajar até Sinop para agradecer pessoalmente a cada um dos funcionários por salvar a minha vida. Cada um deles terá um lugar especial em nossos corações. O SUS é um grande exemplo do que o sistema público de Saúde pode fazer e serve de exemplo para os Estados Unidos, que têm somente planos privados de saúde. A saúde deve ser um direito para todo o cidadão”, acrescentou Isaiah.

Para o diretor do Hospital Regional de Sinop, Jean Carlos Alencar, o reconhecimento do ex-paciente e familiares é algo muito positivo para a equipe. “Nós sabemos o quanto cada servidor se dedica para levar um SUS cada dia melhor à nossa população. Quando nossos pacientes e seus familiares reconhecem isso, a equipe se sente motivada a continuar se dedicando. Essa aprovação também serve para nos mostrar que estamos no caminho certo”.

A secretária Executiva de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Deisi Bocalon, pontuou que a homenagem reforça a qualidade do serviço que foi prestado. “Uma pessoa dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, vem agradecer o atendimento que foi prestado pelo SUS na ala Covid-19 do Hospital Regional de Sinop, só engradece o serviço e a qualidade; o desejo da SES é de que essa qualidade melhore dia após dia”, concluiu.