Polícia Penal apreende drone com celulares na penitenciária de Sinop
Policiais penais da Penitenciária de Sinop interceptaram, neste domingo (23.11), um aparelho drone que transportava material ilícito na área externa da unidade prisional.
Capturado na madrugada do domingo, o aparelho móvel carregava dois smartphones e tinha como destino final reeducandos da penitenciária.
Durante a ação, os policiais penais localizaram o drone sobrevoando a área próxima à guarita 4 da unidade. O aparelho foi derrubado após disparos efetuados pela equipe anti-drone da penitenciária.
Após a apreensão do aparelho, os policiais penais da penitenciária de Sinop realizaram ronda nos arredores da unidade e, com apoio no patrulhamento de uma equipe do GAP da Polícia Militar, dois suspeitos foram detidos em uma mata próxima à penitenciária. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.
Responsável pela preservação da memória de MT, Arquivo Público realizou 26.217 atendimentos em 2025
O Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), é o guardião da memória mato-grossense além de ser um importante equipamento histórico e cultural do Estado ele cuida de toda documentação da administração pública. O espaço recebe, diariamente, pesquisadores, estudantes, turistas e público em geral ao longo de todo o ano.
De janeiro a outubro de 2025 foram realizados 26.217 atendimentos a pesquisadores. A equipe do Arquivo Público também prestou auxílio a 34 órgãos públicos e, de forma online, promoveu a pesquisa de 18.096 documentos, além da digitalização de 243 mil itens. E o Espaço Memórias registrou 1.556 visitas presenciais.
Para o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, o Arquivo Público tem um papel de extrema relevância para a administração pública por preservar e dar acesso à registros da história mato-grossense. “O Arquivo Público é um edifício histórico e guarda documentos oficiais, fragmentos que contam a história de Mato Grosso desde o período colonial. É um ponto de história, conhecimento e preservação que está aberto para toda a população”, destacou.
O professor de História do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Vila Bela, levou alunos do 3º ano para uma visita guiada e relatou a importância da experiência. “A recepção foi espetacular, o espaço está incrível. Como historiador e cuiabano, é uma alegria saber que parte de nossa história, memória e identidade se encontra em tão zelosa casa. A visita foi rica e interativa, e nossos discentes se surpreenderam com a dimensão vivaz da aprendizagem geohistórica. O Arquivo Público tornou-se roteiro das minhas próximas aulas”, afirmou.
A superintendente do Arquivo Público, Vanda da Silva, reforçou o papel essencial da instituição. “Nossa história é antiga. O Arquivo nasceu em 1896, ligado à Presidência do Estado. Desde 1974, passou a integrar a Secretaria de Administração e, hoje, faz parte da Seplag. Custodiamos documentos que remontam de 1713 a 1984. Para dimensionar esse volume: se colocássemos tudo lado a lado, os documentos se estenderiam da Avenida Getúlio Vargas até a Universidade Federal de Mato Grosso. São cerca de cinco mil caixas que contam a história do nosso estado. O Arquivo Público é a casa da sua memória”, finalizou.
Em 2025, o Arquivo Público e o Espaço Memórias receberam visitantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Brasília e Goiás, além de turistas de Paris e dos Estados Unidos. Em média, 187 pessoas visitam mensalmente o espaço.
Nova exposição
Em novembro deste ano, foi aberta a nova exposição do Espaço Memórias, intitulada “Cuiabá: (Com) Fluências de um Rio”, que convida o visitante a um mergulho na formação social e cultural da capital a partir do Rio Cuiabá. A mostra utiliza documentos históricos, fotografias e um documentário da década de 1950 para apresentar a evolução econômica e identitária da cidade. O roteiro aborda desde o rio como principal via de transporte com a canoa de um pau só e os vapores do Porto até o impacto de grandes eventos, como a enchente de 1974, além de trazer a visão poética de autores locais. O objetivo é permitir que o público reconheça sua trajetória coletiva.
Entre registros escritos e fotográficos, os visitantes dessa exposição também experimentam uma imersão com o painel interativo, além televisores e outros recursos informativos.
No painel interativo o visitante pode ver imagens detalhadas de Cuiabá e Várzea Grande da década de 1980, às margens do Rio Cuiabá, que mostram pontos de interesse específicos como praias, pontes e mais. Ao clicar nas imagens, o visitante é convidado a conhecer um pouco mais do lugar em destaque, e é possível transitar e explorar o mapa, que contém detalhes interessantes das duas cidades.
Arquivo Público e Espaço Memórias
O edifício que abriga a Superintendência de Arquivo Público e o Espaço Memórias foi restaurado e entregue pelo Governo de Mato Grosso em maio de 2024. O prédio, construído em 1941 e localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Cuiabá, é tombado como patrimônio histórico. Em estilo Art Déco, o prédio preserva a arquitetura da época e a história de Mato Grosso. Na restauração, foram investidos R$ 1,4 milhão.
O Espaço Memórias está aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Instituições de ensino e de pesquisa podem agendar visitas guiadas por meio do e-mail: [email protected].
Chapa “Unidos pelo Avanço do Futebol Mato-grossense” consolida força e amplia apoio na disputa pela presidência da FMF
A chapa Unidos pelo Avanço do Futebol Mato-grossense esteve reunida neste domingo (23) para discutir os últimos alinhamentos antes da eleição marcada para o dia 2 de dezembro. O encontro contou com a presença de Diogo Pécora, Márcio Lacerda, Antônio Góis, Bruno Manfio, Cristiano Dresch, Waldisnei Cunha, Henrique Matias, Athayde, Leocir Nazzari, Alex Melo, Roberto Moraes, Denilson Pereira, Ciro Campos e Germano de Freitas, reforçando a coesão interna e a participação ativa de lideranças de diferentes regiões e clubes do estado. A mobilização demonstra o engajamento elevado do grupo, que trabalha de forma integrada na reta final da disputa.
A eleição para a presidência da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) ganha força com o avanço da chapa, que reúne nomes estratégicos e experientes no cenário esportivo. Liderado pelo advogado e ex-presidente do TJD-MT, Diogo Pécora, o grupo se compromete a inaugurar um novo ciclo, pautado em profissionalismo, transparência e na defesa de que o futebol mato-grossense deve ser conduzido por quem vive a realidade do estado e investe diretamente em seu desenvolvimento.
A chapa apresenta uma composição robusta, com vice-presidentes de grande representatividade: Márcio Lacerda, figura tradicional ligada a Cáceres e à política estadual; Francisco Mendes, único brasileiro a integrar o Comitê Disciplinar da FIFA e liderança de destaque na CBF; Bruno Manfio, símbolo da renovação e da gestão moderna; e Antônio Góis, comunicador com mais de 30 anos de atuação e responsável por iniciativas sociais esportivas como o Esporte Sinop. Essa pluralidade fortalece o projeto e amplia a capacidade de articulação institucional.
Outro ponto que demonstra a força da candidatura é o apoio quase unânime dos clubes. Compõem a base da chapa times históricos e competitivos como o Chicote da Fronteira — Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense (CEOV), o Cuiabá — representante do estado na Série B e na Copa do Brasil — e o Primavera, atual campeão mato-grossense e participante de competições nacionais na categoria masculina. Juntam-se a eles os Times Academia Ação de Futebol forte no futebol feminino, e o Várzea Grande FC, campeão estadual feminino e classificado ao Brasileiro da categoria. Essa musculatura esportiva reforça a legitimidade e a representatividade da chapa.
Após a reunião, o presidente Diogo Pécora reforçou o otimismo para a eleição: “Registramos 19 subscrições formais — a Liga de Alta Floresta e mais 18 clubes. Estamos confiantes. Nosso objetivo é realizar um trabalho sólido, elevar o futebol mato-grossense e transformar a FMF em uma federação modelo. Queremos trazer profissionalismo, transparência e avanços reais para que Mato Grosso seja referência nacional”, declarou.
Clubes que já assinaram
Liga de Alta Floresta
Sinop Futebol Clube
Sport Sinop
Academia Futebol Clube
Associação Desportiva Uirapuru
Mato Grosso Esporte Clube
Atlético Mato-grossense
Juara Atlético Clube
Cacerense Esporte Clube
Campo Novo
Santa Cruz
Cáceres Esporte Clube
Primavera Atlético Clube
Rondonópolis (REC)
Cuiabá Esporte Clube
CEOV Operário
Academia Ação de Futebol
Várzea Grande Esporte Clube
Sorriso Esporte Clube
