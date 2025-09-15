MATO GROSSO
Polícia Penal flagra homem jogando celulares para dentro de cadeia feminina
Policiais penais da cadeia feminina de Rondonópolis flagraram, na tarde desta segunda-feira (15.9) um suspeito que tentou jogar dois celulares analógicas para dentro da unidade prisional.
Ao observar o movimento, as policiais saíram com a viatura e conseguiram deter o suspeito. Durante a abordagem, ele tentou quebrar o próprio celular. Com apoio da Polícia Militar, o rapaz foi encaminhado à central deflagrantes da Polícia Civil.
Penitenciária masculina
Na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, neste final de semana, as equipes de plantão apreenderam dezenas de materiais ilícitos, como celulares, carregadores, entorpecentes, bebidas e fumo.
Parte dos materiais foi apreendida com visitantes que levariam os produtos a pessoas presas. Outros materiais foram localizados durante rondas no perímetro externo da unidade, entre eles sete celulares e acessórios.
Entre sábado e domingo, dias de visitação na penitenciária, a equipe de plantão flagrou três mulheres que tentavam entrar com drogas e fumo escondidos no órgão genital. Os materiais foram apontados durante a revista mecânica, no escâner corporal.
Os materiais apreendidos incluíam porções de maconha, fumo prensado e papel seda. As mulheres pretendiam entregar os itens a detentos durante a visita todas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.
O diretor da penitenciária, Ailton Ferreira, explica que pela localização da penitenciária, às margens da MT-130, e com diversas lavouras no entorno, além de um aterro sanitário, criminosos se aproveitam para tentar levar materiais ilícitos por meio dos drones.
Ailton pontua que a segurança foi reforçada no perímetro da unidade prisional junto a operações de revistas constantes. Todos os visitantes são submetidos às revistas eletrônicas, com controle de acesso, com uso de equipamentos como portal detector de metal, raquete e banqueta detectora, escâneres de bancada e corporal e intensificação das rondas internas e externas no período noturno.
Fonte: Governo MT – MT
“Há 11 anos lutamos para sair do aluguel, agora vamos construir nossa família”, afirma moradora de Nova Mutum
Para Claísa Soares, receber as chaves do novo apartamento foi como abrir as portas para uma nova vida. Depois de 11 anos vivendo de aluguel e sonhando com um lar definitivo, ela e o marido agora conquistaram um lugar para chamar de seu.
“Eu e meu marido estamos há 11 anos lutando para sair do aluguel, e esse apartamento vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Vamos poder construir nossa família aqui”, contou, emocionada.
Moradora de Nova Mutum, ela é uma das 256 pessoas que receberam, nesta segunda-feira (15.9), as chaves dos apartamentos do programa SER Família Habitação no residencial Cidade Bela.
Assim como Claísa, quem também esperou mais de uma década pela chance de conquistar a casa própria foi Augusto César, que paga R$ 1.500 de aluguel e afirmou que a entrega das chaves do apartamento é o início de uma nova etapa na vida.
“Moro há 15 anos em Nova Mutum e agora estamos conseguindo realizar esse sonho. É um momento de muita alegria, inexplicável. A nossa família está conquistando o primeiro sonho, que é a nossa moradia”, comemorou.
Os apartamentos foram adquiridos com subsídios do Governo do Estado, em parceria com Governo Federal e Prefeitura. Por meio do programa SER Família Habitação, o Governo de Mato Grosso concede até R$ 35 mil de subsídio para ser aplicado na entrada do imóvel.
A entrega das chaves foi realizada pelo governador Mauro Mendes e pela primeira-dama Virginia Mendes, idealizadora dos programas SER Família.
O governador lembrou que, assim que começou a família, foi morar em um apartamento da sogra, parecido com os que foram entregues às famílias em Nova Mutum, e ressaltou a emoção de adquirir o primeiro imóvel.
“Quando nós nos casamos, eu não tinha uma casa. Essa sensação gostosa que vocês estão vivendo hoje, de conquistar o seu primeiro lar, receber as chaves da casa própria, nós já vivemos, e isso é ao preço do trabalho, do acreditar, do lutar, do sonhar”, disse.
A primeira-dama Virginia Mendes observou que a casa própria significa mais dignidade e segurança para as famílias.
“Muito mais do que chaves, são sonhos sendo realizados e novas histórias que começam a ser escritas com dignidade e esperança. A parte mais importante desse governo é poder entregar um lar para as pessoas que mais precisam”, afirmou.
O presidente da MT Par, Wener Santos, destacou que o programa SER Família Habitação dá mais viabilidade para a construção de novas moradias no Estado, ajudando a reduzir o déficit habitacional e garantindo mais qualidade de vida às famílias beneficiadas, e apontou que os apartamentos do Residencial Cidade Bela estavam previstos para ser entregues apenas no segundo semestre de 2026.
O prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, também ressaltou que os subsídios ajudam a reduzir o valor das parcelas, dando chances mais reais para que as famílias possam adquirir a casa própria.
“Que família teria disponível R$ 40 mil para dar de entrada? Hoje as famílias vão entrar na casa pagando uma parcela daquilo que é seu e que é muito mais barata do que o aluguel que pagam hoje. Isso é um programa com dignidade e respeito a cada pessoa”, observou.
Além do residencial entregue nesta segunda-feira, o município de Nova Mutum ainda conta com outros 2 residenciais contemplados no programa SER Família Habitação.
Solenidade
Também participaram da solenidade o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; deputados estaduais Beto Dois a Um, Dilmar Dal’Bosco e Hugo Garcia; o suplente de senador Mauro Carvalho; secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), Klebson Gomes (Assistência Social), Allan Kardec (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Gledson Bezerra; e a reitora da UFMT, Marluce Silva.
Após a entrega dos apartamentos em Nova Mutum, a comitiva do governo estadual seguiu para Barra do Garças, onde o governador e a primeira-dama vão inaugurar o Centro de Eventos Evaristo Roberto Vieira Cruz, a modernização da Escola Técnica Estadual, do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, reinauguração do Parque das Águas Quentes, do Lar dos Idosos Bem Viver e lançamento do programa “Barra + Qualidade de Vida”. A primeira-dama também fará a entrega de um cheque do Aniversário Solidário para a Associação Mato-grossense de Jiu-Jitsu Paraesportivo e a doação de uma cadeira de rodas especial para Daymon José Gomes dos Reis.
Fonte: Governo MT – MT
Vice-governador reforça compromisso do Estado em manter investimentos em infraestrutura, educação e saude
Durante a abertura do Fórum de Crédito e Endividamento Rural, promovido pela Aprosoja-MT em Cuiabá nesta segunda-feira (15.9), o vice-governador Otaviano Pivetta destacou os investimentos do Governo de Mato Grosso em infraestrutura, educação e saúde, reforçando o compromisso com o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento das comunidades rurais.
“Nos últimos sete anos, construímos mais de seis mil quilômetros de rodovias, conectando comunidades antes isoladas. Essas estradas são essenciais para o escoamento da produção e para garantir o desenvolvimento do interior. O Estado vai continuar fazendo as estradas que vocês precisam. Além disso, o governo está investindo na saúde pública, com a construção de seis grandes hospitais em diferentes regiões do estado, e também na educação, oferecendo escolas que realmente eduquem e preparem as crianças dos trabalhadores para que, no futuro, sejam mato-grossenses emancipados e bem-sucedidos”, afirmou.
O vice-governador ressaltou que a expansão agrícola em Mato Grosso ocorre de forma responsável, aproveitando áreas degradadas e sem valor econômico. “Não se trata de desmatamento, mas da recuperação de terras abandonadas que hoje geram renda, emprego e garantem um futuro melhor, respeitando 60% do meio ambiente”, explicou.
Ele compartilhou ainda uma missão recente aos Estados Unidos, onde percorreu mais de dois mil quilômetros para conhecer práticas agrícolas e modelos de desenvolvimento rural.
“Fomos para entender o que eles fazem lá que nós não fazemos aqui. E percebi que tudo o que eles fazem, nós fazemos melhor. O agricultor mato-grossense é altamente profissionalizado, utiliza tecnologia de ponta, colhe duas safras em menos de oito meses e faz isso com sustentabilidade e eficiência”, destacou.
Sobre os investimentos na agricultura familiar e de pequena escala, Pivetta destacou que, até o primeiro semestre de 2025, foram investidos R$ 509,9 milhões, resultado de um aumento expressivo desde 2019. Esses recursos são destinados a financiamento, fomento e infraestrutura para mais de 37 mil estabelecimentos rurais, incluindo a entrega de máquinas, caminhões, equipamentos e insumos.
“Não se trata apenas de produzir mais, mas de construir um ambiente digno para viver e trabalhar no interior. É assim que construiremos um Mato Grosso mais justo, próspero e sustentável para todos”, finalizou.
Fonte: Governo MT – MT
