Polícia Penal impede detento de entrar em presídio com celulares

¿A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) encerrou, na tarde desta terça-feira (28.1), a formação do Programa Escolas Estaduais Cívico-Militares do Estado de Mato Grosso, com cerca de 500 militares da reserva aprovados no processo seletivo simplificado para o ano letivo de 2025. O objetivo foi capacitar os profissionais para atuar nas unidades da Rede Estadual inseridas no programa.

As vagas são destinadas às funções de Apoio Técnico Especializado Cívico-Militar nível 01, Apoio Técnico Especializado Cívico-Militar nível 02 e Inspetor Cívico-Militar nível 03. A participação na formação foi uma das etapas obrigatórias, que tem caráter classificatório.

De acordo com a coordenadora das escolas cívico-militares do Estado, Nágilla Brandão, são 30 escolas da rede estadual de ensino neste modelo. Até o final do primeiro semestre, serão mais 70 unidades transformadas, totalizando 100 escolas cívico-militares.

“O objetivo do Governo do Estado e da Secretaria de Educação é que os senhores e senhoras façam a diferença em três aspectos fundamentais, que são a diminuição na evasão escolar, impedir que haja violência no ambiente escolar e melhoria no índice de aprendizado. Fico muito feliz com o resultado dessa formação”, destacou.

O vice-governador Otaviano Pivetta esteve na cerimônia de encerramento e comentou o impacto que as escolas da rede estadual cívico-militares têm causado impacto positivo na vida dos estudantes e profissionais.

“Além de ser visível a mudança no ambiente e no comportamento escolar desses estudantes nas unidades escolares, subimos de nível no Ideb, onde as maiores notas foram em escolas militares. Agradeço a vocês por terem aceitado essa missão de trabalhar nessa modalidade de ensino. O Estado somos todos nós”, disse.

Entre as dez unidades escolares com melhores notas na avaliação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, sete eram na modalidade cívico-militares, que são geridas pela Seduc em parceria com a Polícia Militar (PM) ou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

O Programa Escolas Cívico-Militares foi criado a partir da Lei nº 12.338, sancionada pelo governador Mauro Mendes, no início do ano de 2024.

O secretário de Educação, Alan Porto, relembrou o caso da Escola Estadual Cívico-Militar Senador Mário Motta, em Cáceres, onde tinha um dos piores índices educacionais, com evasão escolar.

“Em Cáceres foi uma verdadeira transformação, onde temos, hoje, um dos maiores crescimentos de aprendizagem. Vamos com tudo. 2025 será o melhor ano da educação da história de Mato Grosso. Acredito no potencial de cada um de vocês”, acrescentou.

No curso, foram ministradas palestras como as leis que institui o Programa Escolas Estaduais Cívico-Militares, rotinas escolares – relações interpessoais, gestão de conflitos e mediação escolar –, estrutura e funcionamento dos estabelecimentos educacionais, rotina cívico-militar no ambiente escolar, ordem unida, estética militar e entre outros.

Fonte: Governo MT – MT