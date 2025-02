Polícia Penal impede fuga de detentos em Peixoto de Azevedo

A Polícia Penal impediu, na noite desta sexta-feira (8.1), uma fuga de detentos na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo (670 km de Cuiabá). Aproximadamente 15 reeducandos participaram da tentativa de fuga, que levou a um motim generalizado no raio.

A tentativa de fuga começou por volta das 19 horas. Antes do início do procedimento de vistoria predial, realizado todos os dias na unidade, os internos da cela 18, da ala 9, do Raio II, conseguiram abrir o portão da ala.

Em seguida, eles acessaram a grade do banho de sol, conseguiram abrir e chegaram à quadra. No local, eles conseguiram, também, soltar a tela que cobre o banho de sol do Raio II e, neste momento, foram surpreendidos por duas policiais penais.

As policiais acionaram o alarme de emergência, foram até o ponto de fuga e efetuaram dois disparos como advertência. Ao ouvirem o alarme, outros dois policiais penais que estavam de plantão correram até a quadra e também realizaram outros dois disparos de advertência.

Mediante a iniciativa dos policiais penais, os reeducandos retornaram para suas celas. Porém, o fracasso da tentativa de fuga motivou o início de um motim generalizado no Raio II, com batimentos de grades, xingamentos aos policiais de plantão e incitação e apologia ao crime.

A Polícia Penal precisou utilizar disparos de munição antimotim e spray de pimenta para retomar a ordem na unidade prisional.

Servidores de folga e a Polícia Militar foram acionados e foi realizada uma conferência para confirmar que não havia sido concluída a fuga de nenhum detento. A checagem acabou às 21h20. Nenhum detento foi ferido, nem conseguiu completar a fuga. Quase 15 pessoas privadas de liberdade participaram da tentativa de fuga, cinco delas já foram identificadas e responderão por Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

