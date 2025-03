Polícia Penal impede que celulares jogados por drones em penitenciária cheguem a presos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) recebeu 96 mil doses do imunizante contra a gripe (influenza) do Ministério da Saúde, que serão distribuídas aos 142 municípios a partir desta terça-feira (25.3). O Governo Federal informou a entrega de mais 244 mil doses ao Estado nas próximas semanas, além de outras entregas futuras.

A estratégia do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em Mato Grosso, a meta é vacinar 1.427.428 pessoas contra a influenza neste ano.

A vacinação contra a gripe tem o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação em 2025, e pode ajudar a reduzir a sobrecarga dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, a vacinação ocorrerá a partir do dia 7 de abril e continuará durante todo o ano de 2025. A vacina integra o Calendário Nacional de Vacinação para as crianças de seis meses a 5 anos e 11 meses de idade, idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

“É claro que nesses meses em que nós temos um aumento de casos, provavelmente, vai haver uma busca maior da população, então vamos enfatizar que as pessoas façam a vacinação neste momento. Mas, a cada novo envio de doses do Ministério da Saúde, nós imediatamente distribuímos aos municípios. E, caso o município ainda tenha um quantitativo em estoque, avaliamos a entrega posterior de novas doses”, explicou.

São considerados grupos prioritários a serem vacinados contra a gripe: trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, a população carcerária, funcionários do sistema carcerário e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

A orientação da SES-MT é que a vacinação seja feita tanto em postos fixos quanto volantes, com o intuito de alcançar aqueles que mais precisam ser vacinados. Além disso, os municípios devem ofertar a vacinação em instituições de longa permanência para idosos, centros de convivência de idosos e creches e escolas pré-escolares, entre outros locais.

O Ministério da Saúde sugere a realização do dia “D” de divulgação e mobilização nacional no dia 10 de maio de 2025.

Fonte: Governo MT – MT