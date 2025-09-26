MATO GROSSO
Polícia Penal intercepta mais um drone com celulares que sobrevoava penitenciária de Rondonópolis
Policiais abateram mais um drone, nesta sexta-feira (26.9), que tentou sobrevoar a Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis, para deixar diversos materiais ilicitos, entre eles, celulares.
A ação policial foi registrada nesta manhã, quando a equipe do plantão Alpha notou que um aparelho, equipado com uma linha de mais de 300 metros de extensão, sobrevoava a unidade prisional para tentar deixar os materiais para os presos. Ao identificar a presença do equipamento, os policiais penais atuaram imediatamente, utilizando os protocolos de segurança para impedir que a carga fosse deixada na penitenciária.
O aparelho carregava dois celulares, uma bateria de celular, um carregador, fones de ouvido e uma carteira de cigarro.
A direção da penitenciária informou que tem reforçado as medidas de vigilância e monitoramento do espaço aéreo da unidade prisional, a fim de coibir ocorrências desse tipo.
“Temos reforçado dia a dia as normas de segurança, contando com a atuação de policiais penais para a identificação e abatimento de drones não autorizados. E a atuação firme, diligente e comprometida de toda a equipe reforça a importância do trabalho desempenhado na preservação da ordem, da segurança pública dentro da unidade e que se reflete também fora dos muros”, observou o diretor Ailton Ferreira.
Entre janeiro e setembro deste ano, aproximadamente 60 drones foram apreendidos ao sobrevoar unidades prisionais de Mato Grosso na tentativa de depositar materiais proibidos. A maioria deles, 40 aparelhos, foi abatida na penitenciária de Rondonópolis pelas equipes da Polícia Penal.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Boletim de balneabilidade da Sema traz opções seguras para quem quer se refrescar neste fim de semana
Para driblar o clima quente e ainda se divertir, o banho de rio no fim de semana é uma boa pedida. Mas antes de fazer a programação, que tal dar uma olhada no boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) divulgada esta semana sobre a qualidade da água em 41 pontos de Mato Grosso?
A boa notícia é que em alguns locais considerados impróprios na análise realizada no ano passado conseguiram reverter o cenário. No município de Diamantino, por exemplo, os moradores já podem frequentar as praias Ribeirão Vermelho, Frei Manoel e Areial. Em Nova Marilândia, a Praia dos Cachorros também saiu da classificação de imprópria para própria.
A estudante de cinema, Lívia Fiuza, disse que sempre que pode vai a Chapada dos Guimarães para se refrescar nas cachoeiras localizadas no parque. Ela destacou a importância do trabalho realizado pela Sema e disse se sentir mais segura em acessar os locais que passaram pela análise.
“A divulgação do boletim de balneabilidade é uma prestação de serviço de saúde pública à população. Eu me sinto muito mais segura em frequentar os locais que estão próprios para banhos. Chapada dos Guimarães tem muitos atrativos que precisam cada vez mais ser cuidados e conservados”, afirmou a estudante.
O coordenador de Monitoramento da Água e do Ar da Sema, Sérgio Figueiredo, explica que a coleta da balneabilidade consiste na realização de amostras, durante 5 semanas consecutivas, em locais utilizados por banhistas para recreação de contato primário (balneabilidade), no trecho onde é possível atingir a isóbata de 1 metro.
São coletadas amostras para análise microbiológica e medido o pH. As amostras são acondicionadas em caixas térmicas e enviadas para análise no Laboratório da Sema, em Cuiabá, onde são processadas. Esse processo vai se repetir uma vez por semana, durante 5 semanas.
Ao final, técnicos da Sema emitem um boletim informando se a praia está própria (excelente, muito boa ou satisfatória) ou imprópria para banho.
Conforme o boletim, também estão próprias para banho as seguintes praias:
Várzea Grande: Passagem da Conceição
Cuiabá: Comunidade Aguaçú, Ponte de Ferro da Guia, Ponte de Ferro no Rio Coxipó, Mutuca, Rio Claro, Balneário Soberbo (Coxipó Açú), Coxipó do Ouro e , Salgadeira.
Chapada dos Guimarães: Cachoeira dos Namorados e Lago de Manso (marinas).
Barra do Garças: Praia da Primavera/Rio Araguaia – do Pontal do Araguaia, Bosque Rio Garças e a Cachoeira Pé da Serra.
Nobres: Rio Estivado (Bom Jardim) e Aquário Encantado
Jaciara: Cachoeira da Mulata e Rio Tenente Amaral (Água Jaciara).
Nortelândia: Rota do Sol
Colíder: Balneário Rancho Baixadão, Cachoeira Mercúrio e Cachoeira da Família;
Guarantã do Norte: Balneário Cachoeirinha, Balneário do Cláudio e Balneário Stregue;
Matupá: Cachoeirinha E-60, Ponte Peixotinho, Captação Rio Peixoto de Azevedo e Lago 1;
Peixoto de Azevedo: Cachoeira da Onze;
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate oito incêndios florestais nesta sexta-feira (26)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, três incêndios florestais e mantém controlados oito focos ativos. As equipes seguem, nesta sexta-feira (26.9), no combate a outros oito incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios extintos estavam localizados no município de Barão de Melgaço, na região do Distrito de São Pedro de Joselândia, e também em Poconé, onde foram combatidos dois focos ativos: um no Distrito de Cangas e outro em uma fazenda.
Os incêndios, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Vila Bela da Santíssima Trindade, com três focos em monitoramento; em Cáceres e Nova Monte Verde, ambos com dois focos sob monitoramento; e Paranaíta, com um foco em observação.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Cocalinho, Vila Bela da Santíssima Trindade, Glória D’Oeste, Pontes e Lacerda, Nova Guarita, Marcelândia, Barão de Melgaço e Poconé, onde está sendo combatido um foco ativo em cada local.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 39 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 29 são incêndios florestais e outros 10 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados quatro incêndios.
As ocorrências em terras indígenas incluem: Terra Indígena Vale do Guaporé, em Nova Lacerda; Terra Indigena Sete de Setembro, em Rondolândia; na Terra Indígena Sararé, em Conquista D’Oeste; e na Terra Indígena Tereza Cristina, em Santo Antônio de Leverger.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 10 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 214 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 37 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 18 são na Amazônia, 15 no Cerrado e 4 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
STJ atende MPMT e agrava pena de condenado por estupro de vulnerável
Acordo entre UFMT e MPMT garante defesa técnica a servidores
Ação preventiva leva exames e orientação sobre micose endêmica às comunidades rurais
Vereadora fala da urgência no fortalecimento da rede de proteção contra a violência sexual infantil em MT
DAE leva campanha ‘Regularize Já’ e serviços completos ao Projeto Viva o Seu Bairro no Vitória Régia
Segurança
Polícia Civil prende mãe e filha flagradas vendendo drogas em Primavera do Leste
A Polícia Civil, com ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, e apoio da...
Terceiro Batalhão da PM homenageia 93 autoridades durante solenidade de aniversário de 36 anos
O 3º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso – “Batalhão Subtenente Odenil Alves Pedroso” – realizou, na noite desta...
Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus
A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
JUSTIÇA4 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES4 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
CIDADES4 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
Saúde7 dias atrás
Carretas do Agora Tem Especialistas iniciam atendimento móvel para pacientes do SUS em Goiânia (GO)