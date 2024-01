Polícia prende 11 pessoas em Santos por comércio ilegal de remédios

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do Rio de Janeiro assumiu a investigação do assassinato do lutador de MMA Diego Braga Alves, de 44 anos de idade.

Segundo a Polícia Civil, agentes coletam informações e realizam diligências para identificar os autores do crime.

O corpo de Diego Braga foi encontrado por policiais militares do 31° Batalhão de Polícia Militar (Recreio), que foram acionados para verificar uma ocorrência com disparos no Morro Branco, na zona oeste do Rio.

A vítima foi localizada em uma área de mata e chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi atestado o óbito.

Luto

Lutador de MMA, Diego Braga era amigo de outros atletas do esporte, como Anderson Silva e Rodrigo Minotauro.

Nas redes sociais, Silva, também conhecido como Spider, exaltou que Braga sempre lutou por um futuro melhor, acreditando na força da comunidade e no poder da educação.

“Essa violência que você tanto combateu acabou por ceifar sua vida, deixando um vazio imenso em nossos corações”, disse.

Minotauro, por sua vez, narrou que Diego teve sua moto roubada e foi à comunidade tentar recuperá-la, por ser conhecido por seus trabalhos sociais com artes marciais.

“Que covardia terrível, que coisa sinistra que não tem explicação alguma”, lamentou.

Fonte: EBC GERAL